Юлия Свиридова: «Комфортная стоматология сейчас - это отсутствие страха и боли» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Что такое комфорт в стоматологии, возможно ли лечение зубов во сне и безопасно ли это, нужна ли специальная подготовка перед седацией, есть ли противопоказания? Об этом и не только говорили в прямом эфире радио «КП» с врачом стоматологом-терапевтом, экспертом по седации стоматологической студии «Тарилюкс» Юлией Свиридовой.

- Известно, что более 40 процентов людей в мире испытывают страх при посещении стоматолога. Мужчины подвержены ему в два раза чаще женщин. Мир диктует свои правила, жизнь меняется, ускоряется, человек каждый день испытывает стресс. Поэтому на приеме у стоматолога каждый хочет избежать этого чувства. Уточню, что седация - это лечение во сне. Наверное, вы знаете, что седативные - это успокаивающие препараты. Лечение во сне позволяет человеку успокоиться, расслабиться. Человек в медикаментозном сне не чувствует манипуляций в полости рта. А когда пробуждается, у него нет воспоминаний об этом страхе, о том, что с ним происходило. Пациент слышит врача, может выполнять команды и даже смотреть телевизор. Эта процедура подходит тем, кто приезжают издалека. Им нужно сделать все быстро и за короткий промежуток времени.

Эксперт также рассказала, что процедура седации хороша тем, что уже через несколько минут после прекращается поступления препарата человек чувствует себя нормально.

- А через 40 минут - час он может вернуться к повседневным делам. Но мы предупреждаем: рядом должны быть родственники или близкие, которые могут забрать пациента. Также перед процедурой проводим обязательное анкетирование, выявляем хронические заболевания. Негативным моментом может быть вирусное заболевание. Беременность также является противопоказанием. Во время седации мы используем местные анестетики, потому что тело может среагировать на болевой шок: сердцебиение может участиться, артериальное давление повыситься. Хочется сказать, что действие препарата и в дальнейшем оказывает некоторый обезболивающий эффект. Поэтому после удаления зуба некоторые пациенты отмечают, что боли не было совсем.