Павел Симигин: «Направленность федерального бюджета не изменилась - он остался социальным»

Депутат Госдумы Павел Симигин Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Государственную думу зашел проект бюджета на 2023 - 2025 годы. Как сообщил депутат Госдумы Павел Симигин, нужно отметить, что бюджет не формируется за один день, это огромная работа, которая проходит на региональном и федеральном уровнях. И правительство Хабаровского края и губернатор активно участвуют в формировании казны.

- При формировании бюджета 2023 - 2025 немного поменялся подход к нефтегазовой отрасли в плане налогообложения. У нас произошло повышение экспортных ставок на природный газ. Если цена идет до 300 долларов, то ставка 30 процентов, если свыше 300 долларов, то уже 50. Также произошло повышение ставки на НДПИ на природный газ. Мы видим, что сегодня объемы будут выравниваться, но цена все равно другая, и бюджет отреагировал. Это все касается экспорта, а не внутреннего рынка, - отметил Павел Симигин.

Эксперт уточнил: это пока только проект. Есть несколько показательных моментов, где мы увидим увеличение. В частности, это касается распределения субсидий бюджета субъектов России на создание новых мест в общеобразовательных организациях. В 2022 году было порядка 117 млн рублей, в 2023-м планируется более 230 млн рублей, в 2024-м - свыше 360 млн.

- Явное увеличение связано с тем, что и школы нужно ремонтировать, и качество обучения должно быть высоким. Мы все хотим интерактивные доски, компьютерные классы, - объясняет депутат. - Следующее направление - региональные социальные доплаты к пенсиям. Смотрим сегодня Хабаровский край. На 2022 год было заложено чуть более 1,8 млрд рублей, на 2023-й уже 3,1 млрд рублей, 2024-й - порядка 3,5 млрд. Направленность бюджета не изменилась, он все равно остался социальным. Спасибо правительству и губернатору, была проведена большая работа, чтобы такие цифры появились по отношению к Хабаровскому краю.