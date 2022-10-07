Президент - это единство русского народа и его суверенитет: Владимиру Путину - 70 лет

За время правления Владимир Путин шесть раз был в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 октября очередной юбилей отмечает главное лицо Российской Федерации последних 20 лет – Владимир Путин. Президенту России исполняется 70 лет.

Начиная с 2000 года, Владимир Путин работает на благо страны, жители которой называют его имя в списке самых популярных людей России и мира.

- За 20 лет из депрессивного и разбитого государства Россия, благодаря Владимиру Владимировичу смогла стать мировой державой, способной бросить вызов однополярной экономической модели, которая активно навязывается западными финансовыми элитами, - отметил Никита Божок, генеральный директор «Дальневосточный проектный центр».

Россия обладает огромным количеством территорий, и развития требует каждая из них. Несмотря на дальность Дальнего Востока и, в частности, Хабаровского края, президент уделяет большое внимание региону. Многие позитивные изменения, произошедшие в Хабаровском крае были бы невозможны без поддержки федеральный властей и лично Президента РФ Владимира Путина, потому как глава государства в полной мере понимает стратегическое значение региона и стремится помочь реализовать его потенциал.

Среди инициатив, поддержанных главой государства - проект создания строительного кластера, приливной электростанции, а также проведение в Хабаровске общероссийского чемпионата «Молодые профессионалы». Все эти проекты помогут появлению новых рабочих мест, что, в свою очередь, скажется на развитии строительства. При наличии мощной инфраструктуры, молодежь края с большей вероятностью будет задумываться о жизни и развитии на своей малой Родине. Обзавестись собственным жильем – дело также непростое и недешевое, поэтому в помощь жителям с 2019 года действует «Дальневосточная ипотека».

В 2020 году Владимир Путин назначил на должность врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, который преодолел изначальное недоверие жителей и за два года добился уже больших результатов, которые могут подтвердить и сами жители региона.

Владимир Путин интересуется положением дел в разных сферах, поэтому хорошо осведомлен о происходящих в регионе событиях. Несколько раз в год проходят личные встречи президента с губернатором, в ходе которых Михаил Дегтярев предоставляет полный отчет об успехах и дальнейших планах.

- Президент России Владимир Путин – это единство русского народа, его суверенитет. Это человек, который не боится вызывать огонь на себя, поэтому за таким человеком можно идти уверенно, доверить ему свою жизнь и жизнь будущих поколений, - рассказала Клара Федоренко, учитель истории КЦО.

За 20 лет Владимир Путин посещал Хабаровский край целых шесть раз, и регион всегда ждет своего президента снова.