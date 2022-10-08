Все проспал: у хабаровчанина украли дорогостоящие инструменты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Хабаровска стал жертвой кражи. Мужчина настолько крепко спал, что не услышал, как нему на территорию дома проник преступник. В итоге горожанин лишился дорогостоящего инструмента. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

— Вор из гаража похитил строительные инструменты и технику: сварочный аппарат, электрическую пилу, шлифовальную машину, рубанок, компрессор и комплект для газовой сварки. Ущерб заявитель оценил в сумму около 70 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.

Вскоре полиция вышла на след подозреваемого. Им оказался 26-летний парень с уголовным прошлым: однажды его привлекли к ответственности за угон авто. Все награбленное он оставил у себя дома. Теперь молодому человеку грозит срок за кражу: до пяти лет.

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