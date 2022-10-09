Легенды не умирают: в ЕАО создали стену памяти Высоцкому и солисту группы «Король и шут»

Легенды не умирают: в ЕАО создали стену памяти Высоцкому и КиШу. Фото: предоставлено КП.

Кайфовать от того, что приносишь пользу людям, месту, где живешь, радоваться реакции, положительному отзыву от окружающих, вносить свой бесценный вклад в общее дело во имя красоты. Это все о группе бизнесменов из Биробиджана, которые решили собственными силами преобразить город необычным способом – создав стену памяти великим русским музыкантам и культовым личностям.

А началось все с любви к группе «Король и шут». Фото: Евгений Конопаткин.

Солист легендарной группы «Король и шут» Михаил Горшенев, который, к слову, в юности целый год прожил в Биробиджане, первым появился на стене в центре города. Портрет его был нарисован хабаровским художником, а идея увековечить в городе память о нем пришла Александру Романову, предпринимателю. Он, собственно, и проспонсировал этот проект.

- Я с детства занимаюсь музыкой, слушал «Короля и шута». Мне как-то сказали, что Михаил Горшенев жил в Биробиджане. Не долгое время, год или полтора, и как-то мне захотелось, как поклоннику его творчества, запечатлеть, увековечить память о нем. Людям стена понравилась, она получила много положительных отзывов, и на этом было решено не останавливаться, - рассказал «КП» - Хабаровск» бизнесмен.

После того, как была закончена часть стены с изображением Горшенева, предприниматели увидели, что остальная стена слишком сильно контрастирует - она грязная, пожелтевшая и облупленная. Тогда бизнесмены решили продолжить задумку и разрисовать уже всю стену. Спонсором нового проекта выступил Кирилл Девятко, городской депутат и предприниматель. По задумке, на стене должны красоваться Владимир Высоцкий, Виктор Цой и Сергей Бодров.

Создание портрета заняло всего полтора дня. Фото: предоставлено КП.

При выборе персон были учтены пожелания жителей города, так как кумиры у всех разные. Однако следующую часть стены памяти занял именно Владимир Высоцкий. Художника выписали из Хабаровска, ради такого благого дела он освободил несколько своих рабочих дней и приехал. Разрисовка стены Высоцкого заняла у него буквально полтора дня. Сейчас портрет музыканта уже красуется в центре Биробиджана.

- Весной сделаем еще портреты Цоя и Бодрова. К сожалению, художник занят до весны. Мы решили, что 11 октября соберемся, и выкрасим оставшиеся плиты в белый цвет, выкосим траву и вообще приведем это недоразумение (желтую стену – прим. ред.) в порядок, - говорит Александр Романов.

Вскоре рядом с Владимиром Высоцким появятся еще два портрета. Фото: Евгений Конопаткин.

На этом преображение Биробиджана не закончится. Предприниматели планируют построить арт-парк, дизайн-проект они уже заказали у специалистов из Владивостока. Приступить к реализации хотят уже весной. Как подчеркнул бизнесмен, эта история консолидировала определенный круг предпринимателей, которые сейчас объединились в сообщество и запланировали на ближайшие полтора года ряд больших изменений с точки зрения арт-объектов по городу.

- Вместо того, чтобы плакать и сетовать, как все плохо, нужно встать и делать самому. У каждого человека может быть такой карт-бланш – встать, взять и сделать что-то на благо города, в котором живешь.

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