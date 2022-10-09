Вспыхнул мгновенно: в жилом доме в Хабаровске загорелся балкон

Вспыхнул мгновенно: в жилом доме Хабаровске загорелся балкон. Фото: reporter.khv

Рыжие языки пламени увидели жильцы дома №68 по улице Суворова днем 9 октября. В одной из квартир загорелся балкон. На сообщение о возгорании немедленно отреагировала пожарно-спасательная служба Хабаровска. Сообщение на пульт службы поступило в 12:13.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили открытое пламя и дым на балконе дома. К моменту их приезда дыма уже было так много, что пришлось эвакуировать жильцов из подъезда. На улицу вывели 10 человек. Еще одного пришлось эвакуировать с помощью индивидуального спасательного средства.

В это же время пожарные проникли в квартиру для тушения открытого огня. Буквально за 20 минут пожар удалось локализовать и потушить открытый огонь. А к 12:52 пожар полностью ликвидировали.

- В результате пожара никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В конечном итоге выяснилось, что на балконе, общей площадью 15 квадратов горели домашние вещи. Что послужило причиной пожара, выяснят сотрудники Госпожнадзора МЧС России.

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