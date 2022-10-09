В заложниках у насильника: жертва гнусного преступника прорывалась на волю с газовым баллончиком Фото: СУ СК России по Магаданской области

Сразу несколько тяжких преступлений совершил за 2022 год 36-летний житель Магадана с криминальным прошлым. Жестокость и изощренность каждого из эпизодов поражает. Следователи завели три уголовных дела за каждое преступление.

В разные периоды года жертвами Игоря Д. (имя героя изменено – прим.ред.) были 44-летняя Инна А. (имя героини изменено – прим.ред.), 26-летний Василий И. (имя героя изменено – прим.ред.) и его сожительница Алла Т. (имя героини изменено – прим.ред.).

НЕ ХОДИТЕ В ГОСТИ К НЕЗНАКОМЦАМ…

Самое страшное преступление Игорь совершил летом. По информации СУ СК России по Магаданской области, 3 июня он завлек в квартиру на улице Майской в поселке Снежном 44-летнюю Инну. Предлог для визита мужчина выдумал. Пара беседовала, а мужчина выпивал. Хорошенько набравшись, он решил завладеть гостьей. Инна была против, но он не сдавался, используя все варианты, даже самые жестокие и незаконные. Игорь применил к женщине силу и стал угрожать убийством. После он изнасиловал ее, а также совершил насильственные действия сексуального характера.

Перепуганная жертва жесткого мужчины захотела уйти после произошедшего, но тот был против и не давал ей покинуть квартиру. Воспользовавшись удобным моментом, Инна смогла вооружиться бытовым ножом и газовым баллончиком, и стала пробираться к выходу. Путь ей преградил Игорь. Инна дала отпор, оставив Игорю на память телесные повреждения. Только это позволило ей вырваться из лап обидчика и обратиться с заявлением в полицию.

ВСЕ СЛОВА ДЕЛИ НА ДВА

А первый эпизод Игорь совершил раньше - 22 января 2022 года. В тот день он отдыхал в компании с несколькими знакомыми в квартире по улице Садовой в поселке Снежном. Там слово за слово и Игорь узнал полезную для себя информацию, что его друзья сейчас при деньгах. Он просто не мог не воспользоваться случаем. Дождавшись, когда его друг Василий уснет, Игорь начал разговор с сожительницей Васи – Аллой. Он уверил ее, что Вася занял у него деньги, а отдавать не торопится, поэтому Алла должна отдать ему якобы долг возлюбленного. Долгом Игорь назвал сумму в 5000 рублей. Девушка поверила и отдала деньги.

Позже на фоне произошедшего между Васей и Игорем начался конфликт. Завязалась драка и Игорь не менее двух раз ударил Васю по голове металлическим газовым ключом.

ОФИЦИАЛЬНО

- Следственными органами СУ СК России по Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Магадана. Ему предъявлено обвинение по статьям «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством», «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба», а также «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Магаданской области.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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