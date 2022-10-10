Праздник к нам приходит Фото: Telegram-канал поезда Деда Мороза

Совсем скоро Хабаровский край начнет подготовку к самому главному зимнему празднику. Традиционно улицы городов засверкают яркими гирляндами, витрины и вывески магазинов засияют огоньками, в парках и на площадях вырастут зимние городки, а из динамиков зазвучат новогодние песни.

Новый Год в Хабаровске 2023: куда сходить на Новый Год

Новогодняя подготовка – это всегда волшебная и атмосферная пора, когда сказкой наполняется все вокруг, а главный гость в это время, конечно, Дед Мороз. В этом году он приедет на Дальний Восток из самого Великого Устюга.

Поезд Деда Мороза в Хабаровске 2022: когда приедет

Увидеть главного новогоднего волшебника можно будет на железнодорожной станции. Он примчит в регион на специальном праздничном поезде. Первая его остановка назначена в Тынде Амурской области, там он встретится с детьми уже 4 ноября, затем поедет на север Хабаровского края.

- К нам на дорогу прибудет 4 ноября, сначала в Тынду, потом 7 ноября остановка в Комсомольске-на-Амуре, далее, 8 ноября он будет в Хабаровске, - рассказал «КП-Хабаровск» Михаил Кондратьев, ведущий специалист службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

Праздничное настроение обеспечено Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Расписание поезда Деда Мороза в Хабаровске 2022-2023

Перед остановкой в Хабаровске поезд заедет в село Литовко, на станции он будет в 9:00. До Хабаровска доберется к 16:00, а затем доедет до Вяземского к 8:10 утра следующего дня, а в 11:00 посетит город Бикин.

– Затем поезд Деда Мороза поедет в Приморье, 10 ноября его встретят во Владивостоке и в этот же день в Находке.

Поезд Деда Мороза – проект РЖД и администрации Вологодской области. В пошлом году праздничный состав во главе с красноносым волшебником совершил путешествие по 36 городам России за 41 день. В этом году поезд впервые прибудет на Дальний Восток.

На каждой станции дедушка будет знакомиться с жителями, поздравлять, дарить веру в чудеса и сказку. Увидеть настоящего Деда Мороза смогут те, кто заранее приобретет билеты на представление. О старте продаж и содержании поздравления будет сообщено дополнительно.