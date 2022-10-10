За 4 часа в любую точку региона смогут добраться жители Хабаровского края

До 2026 года в крае приведут в порядок 800 километров дорог Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев продолжает демонстрировать системный подход. Вместо судорожных метаний и интуитивных решений, с которыми не всегда можно угадать, губернатор Хабаровского края сделал ставку на методичный подход, формирование точек роста и стратегического решения стоящих перед краем задач.

Для этого в регионе утверждена единая стратегия развития края до 2030 года, которая позволила обозначить приоритетные точки роста, а также, фактически, закрепила план действий по повышению качества жизни. Одна из утвержденных инициатив – «Край комфортного проживания» включает в себя ряд опорных проектов, призванных повысить комфорт передвижений по территории региона.

Название опорного проекта «За 4 часа в любую точку края» говорит само за себя – регион работает над доступностью для жителей Хабаровского края любого населенного пункта в кратчайшие сроки. С этой целью, в частности, с августа функционирует современный шестивагонный электропоезд, который пришел на смену устаревшему поезду, что позволяет перевозить пассажиров по маршруту Хабаровск-Хор.

Стратегия развития предполагает увеличение пассажиропотока внутри региона. На 2022 год установлен показатель в 92 тысячи человек, однако, по прогнозам, к концу года удастся достичь отметки в 98 тысяч человек. Опережению графика способствуют самолеты L-410 и Ан-24Б, прибывшие в 2021 году в состав парка воздушных судов

АО «Хабаровские авиалинии». Кроме того, повышение частоты полетов в Николаевск-на-Амуре и Охотск увеличило программу полетов до 1758 рейсов внутри региона.

В рамках дорожной карты предусмотрено обновление общественного транспорта. Так, за 2022 год Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре пополнились 52 автобусами усилиями коммерческих перевозчиков. А из федерального бюджета Хабаровск получил 85 миллионов рублей на приобретение трех троллейбусов.

А для того, чтобы новый транспорт служил долго и качественно, необходимо озаботиться благосостоянием дорожной сети региона, которое осуществляется в рамках опорного проекта «Дороги Хабаровского края».

Следуя планам стратегии, до 2026 года в нормативное состояние будут приведено 800 километров автомобильных дорог, в числе которых значимые для логистики региона маршруты Советская Гавань – Ванино и Селихино – Николаевск-на-Амуре. Дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 800 миллионов рублей позволило приступить в 2022 году к реконструкции семи мостов, протяженностью 316 погонных метров. Объекты должны быть готовы к сдаче не позднее 30 сентября 2024 года.

Для исполнения задач флагманского проекта на 2022 год запланировано приведение в нормативное состояние 101 объекта на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. К 1 сентября работы завершены уже на 70 объектах.

Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года была утверждена правительством в июне 2018 года. Стратегия развития края представляет собой видение желаемого будущего края в 2030 году, определяет долгосрочные цели, приоритеты и задачи, к которым будет стремиться край в своем поэтапном развитии.