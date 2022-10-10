Дома будет ждать жена: мобилизованные женихи из села под Хабаровском пришли в ЗАГС в военной форме

Невесты в простых нарядах, а женихи в военной форме - такими новобрачными заполнился ЗАГС в селе Мирное. Фото: t.me/healthyopinion27 Фото: Социальные сети

Невесты в простых нарядах, а женихи в военной форме - такими новобрачными заполнился ЗАГС в селе Мирное. Пары, в которых мужчины призваны в рамках частичной мобилизации, решили связать себя узами брака, до отправки в войска.

В Мирном «да» своим избранницам сказали девять мужчин, попавших под частичную мобилизацию. Церемонии довольно скромные, без голубей, застольев в ресторане и пышных платьев. Над нарядами новобрачные долго не думали: девушки надели спортивные костюмы и простые платья, мужчины - облачились в камуфляж и берцы.

В сентябре 2022 года после объявления частично мобилизации в Хабаровском крае зафиксирован свадебный бум. Только за последнюю неделю девятого месяца в брак вступили 648 пар. Это на 60 процентов больше, чем а минувшем августе.

- Всего в сентябре было зарегистрировано 1896 браков в Хабаровском крае. Многие церемонии прошли прямо на сборных пунктах в воинских частях, - сообщается в Telegram-канале Евгения Никонова, заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам.

Брак по желанию мобилизованного заключают в день обращения в ЗАГС. Причем дворец бракосочетания можно выбрать не только по прописке, но и по желанию. При себе жениху и невесте необходимо иметь паспорта, мужчине - документ, подтверждающий факт мобилизации. За регистрацию необходимо будет заплатить пошлину 350 рублей.