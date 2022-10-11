Дмитрий Ноженко: «Никто не должен ощущать себя изолированным»

Шестивагонный электропоезд ЭПЗД Фото: Правительство Хабаровского края

Будучи губернатором Хабаровского края, Михаил Дегтярев неоднократно высказывался и ставил долгосрочные цели, касающиеся строительной, транспортной сферы, привлечения инвестиций, образования, развития промышленности. Сейчас все эти глобальные цели стали частью общей стратегии, в оформлении которой в виде конкретного документа принимал участие весь край – все люди, для которых его будущее не пустой звук.

Один из главных критериев, влияющих на желание жителей уезжать из региона или, наоборот, оставаться, является комфорт. Над его повышением работает флагманский проект «Край комфортного проживания». В рамках опорного проекта «За 4 часа в любую точку края» реализуется ряд мероприятий по увеличению пассажиропотока внутри региона и обновлению подвижного состава, способного повысить скорость передвижения из точки А в точку Б в любом направлении на территории края.

- Убежден, что глава региона, вступив в должность, был осведомлен, что мы являемся третьим по площади регионом в России. Поэтому проект «За 4 часа в любую точку» должен дать ощущение комфорта проживающим, как в удаленных населенных пунктах, так и в центральных городах. Никто не должен ощущать себя изолированным в пределах региона и страны, в целом, - рассказал Дмитрий Ноженко, руководитель медиахолдинга.

Пассажиропоток планируется увеличивать с помощью поставки в парк воздушных судов

АО «Хабаровские авиалинии» в 2021 году новых самолетов L-410 и Ан-24Б, благодаря чему количество перевезенных пассажиров к концу 2022 года должно достичь отметки в 98 тысяч человек.

Совершенствованию логистики поспособствует скоростное железнодорожное сообщение Хабаровска с Комсомольском-на-Амуре Советской Гаванью, однако его запуск требует модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, где стартовали строительно-монтажные работы по электрификации железнодорожных путей на участке от Волочаевка-2 до станции Санболи. Работы осуществляются в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «Российские железные дороги».

- Все эти мероприятия направлены на то, чтобы человек, работающий над организацией инфраструктуры в Советской Гавани, Ванино или где-то еще, в связи с какими-то обстоятельствами, имел возможность в любой момент реализовать эту функцию доступа к любой точке за четыре часа с комфортом, после чего мог уверенно сказать, что в Хабаровском крае ему хорошо и никуда уезжать он не намерен.