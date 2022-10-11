Михаил Дегтярев: «С нами Бог, а за нами – правда!»

Губернатор заверил, что мобилизованные оснащены всем необходимым Фото: Правительство Хабаровского края

На фоне большого недовольства о недостаточной оснащенности мобилизованных по стране, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев стал одним из глав регионов, активно включившихся в обеспечении мобилизованных всем необходимым. За счет средств краевого бюджета и спонсоров закупается высокотехнологичное снаряжение, медикаменты, экипировка и многое другое, что поможет призванным на службу жителям края.

Очередная партия экипированных мобилизованных накануне прибыла на площадку аэропорта имени Невельского, где их поприветствовали Михаил Дегтярев, а также врио заместителя командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе Юрий Вакуленко.

Глава региона отметил мужество призванных, которым предстоит выполнять свой долг на территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

- Я желаю всем, кто отправляется в зону боевых действий, военной удачи, здоровья, чтобы вы возвращались с победой! С нами Бог, а за нами – правда! Со своей стороны, мы оказываем поддержку войскам. Закуплены и поставлены в зону соприкосновения уже сотни единиц квадрокоптеров и дополнительного оборудования. Мы полностью обеспечиваем тех, кто призван в рамках частичной мобилизации, теплыми спальными мешками. Именной батальон «Генерал Корф» сформирован из жителей края и обеспечивается всем необходимым, - обратился Михаил Дегтярев.

На протяжении долгих лет губернатор последовательно и открыто демонстрировал свою патриотическую позицию. Именно поэтому его включение в работу с семьями мобилизованных, оказание помощи призванным на службу выглядит максимально естественно и органично. Так, глава региона объявил о создании центров поддержки семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, которые функционируют в каждой районе по всему Хабаровскому краю.

Кроме того, в мероприятия по поддержке по поручению губернатора, должны включиться и чиновники.

- Я дал поручение чиновникам на местах самим постучаться и спрашивать, чем помочь.

Перед отправкой на площадке мобилизованные получили предметы первой необходимости и сувениры от неравнодушных граждан.