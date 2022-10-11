Бесплатное содержание в детских садах и бесплатные обеды в школах получат дети из семей мобилизованных

Члены Общественной палаты дополнили перечень мер социальной поддержки своими предложениями Фото: Администрация Хабаровска

В ходе недавнего открытого заседания Общественной палаты гражданском форуме «Хабаровск. Бери и делай!» мэр Хабаровска Сергей Кравчук выступил с предложением о внедрении ряда инициатив, направленных на социальную поддержку семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции. Предложение было встречено положительно, поэтому члены Общественной палаты Хабаровска вновь собрались, чтобы внести на рассмотрение свои дополнения.

Как пояснила заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Ольга Мильчакова, предлагаемая администрацией помощь включает следующие инициативы.

- Во-первых, плата за содержание детей в дошкольных учреждениях составляет 3500 рублей. Мы предлагаем в этом случае 100% льготу. Кроме того, завтрак школьника сегодня обходится в 100 рублей, обед – в 160 рублей, полдник стоит 100 рублей. Для детей младших классов сейчас завтрак бесплатный по федеральной программе. Теперь для детей, чьи родители принимают участие в СВО, бесплатным станет еще и обед (если ребенок учится в первую смену) или полдник (если учится во вторую смену). Для учащихся 5 – 11 классов бесплатное питание не предусмотрено, поэтому в качестве муниципальной меры поддержки школьникам будет предоставлен на выбор завтрак или обед, - пояснила Ольга Мильчакова.

Помимо прочего, в пакет мер включена единовременная выплата детям, окончившим обучение в общеобразовательных учреждениях города и не достигшим 18 лет. Получить материальную помощь можно будет уже с 1 ноября 2022 года.

Среди предложений, представленных членами Общественной палаты, звучали намерения о внеочередном зачислении детей в дошкольные образовательные или общеобразовательные учреждения, а также упрощение процедуры сбора документов для начисления льгот семьям, члены которой принимающих участие в специальной военной операции.