Билайн значительно снизил цены на тарифный план UP в Хабаровском крае

В Хабаровском крае оператор связи билайн снизил цены на свой тарифный план UP*. Месячная плата для Хабаровчан и жителей южной части края теперь начинается от 300 рублей за 200 минут голосовой связи и 10ГБ мобильного интернета, а для жителей Комсомольска-на-Амуре и северной части края - 250 рублей при аналогичном наборе услуг.

В тарифах с большим набором минут и ГБ не только снижена цена, но и увеличен объем трафика. Так, например, в Хабаровске цена на топовую конфигурацию тарифа UP уменьшена с 840 до 500 рублей в месяц, а объем минут в пакете увеличен на 200 – до 1000 минут, гигабайт на 10 – до 50 ГБ. В Комсомольске-на-Амуре аналогичный тарифный план теперь стоит 450 рублей в месяц вместо 740.

Важно отметить, что данное предложение не является акцией. Это новые цены, которые оператор связи готов предложить для своих абонентов. Данные цены доступны не только новым, но и действующим абонентам билайн в Хабаровском крае при переходе на обновлённые тарифные планы**.

«За последние 1,5 года в Хабаровском крае были построены сотни новых вышек связи билайн, которые обеспечивают жителей края голосовой связью и мобильным интернетом 4G в различных локациях, в том числе, и удаленных. Недавно на своей сети мы запустили такие технологии, как Voice over LTE (VoLTE)*** и Voice over Wi-Fi (VoWiFi)****, позволяющие в зависимости от ситуации и местоположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или домашнюю, гостевую сеть Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником. Развивая такими темпами сеть и снижая цену на свои услуги, мы делаем более доступным то, что действительно ценно, на наш взгляд – это возможность оставаться на связи с родными и близкими в любой момент», - комментирует директор Хабаровского отделения билайн Ярослав Сперанский.

Тарифный план UP представляет собой гибкий конструктор, в котором можно максимально точно настроить параметры различных опций с учетом своих потребностей. И это не только минуты, гигабайты, смс, но и множество других полезных опций, дополнительные сервисы, как от билайна, так и от партнеров, например, Яндекс и IVI. Маленькие помощники тарифа Up – апперы, обладающие суперспособностями, помогут дополнительно прокачать свой тариф и сделать его еще более выгодным. Например, бесплатно подключить неограниченный доступ к YouTube и TikTok с помощью Дракона Юнга или получить скидку 20% на абонентскую плату с пандой Тапой, если пользователь старше 60 лет, или благодаря пчеле Базе делиться своими минутами и гигабайтами с членами вашей семьи со скидкой 50% и др.

Каждый абонент может выбрать одномоментно одного аппера и поменять его в любой момент бесплатно, если потребуется. Независимо от выбранного количества трафика и помощника-аппера, можно бесплатно подключить опцию, позволяющую пользоваться мессенджерами, не расходуя трафик из пакета.

*UP – с англ. АП

**Цены действительны на момент публикации. Оператор связи оставляет за собой право пересмотреть условия и стоимость предоставления услуг. Подробности на сайте билайн: https://beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/

*** голос через LTE. Подробнее – на beeline.ru

**** голос через Wi-Fi. Подробнее — на beeline.ru

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