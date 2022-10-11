Андрей Криворучко: «Чтобы изучить торговлю на бирже, нужно инвестировать в себя»

Торговля в сфере валютно-биржевых торговых инструментов, активов фондового и товарно-сырьевого рынка - всему этому можно научиться и получать прибыль. Главное, знать подход к ценным бумагам. Как рассказал финансовый советник, управляющий активами Андрей Криворучко, чтобы изучить торговлю на бирже, нужно в первую очередь получить должные знания, то есть инвестировать сначала в себя. Вместе с полученными знаниями придет понимание, является человек трейдером или инвестором.

- Андрей, давайте составим алгоритм работы трейдера. Что в первую очередь он должен сделать, на что обратить внимание?

- Я как финансовый советник с полученным опытом являюсь и трейдером, и инвестором. И все это можно совмещать. Много в интернете предлагают курсов, зачастую в формате видео, где не всегда можно получить навыки и знания, задать в моменте вопросы и что-либо разобрать. Отмечу, наши курсы проводятся индивидуально с каждым клиентом в офисе либо дистанционно в скайпе. Это позволяет клиенту получить более качественные знания. Знаю, что многие начинают собственный путь с рекомендациями, которые транслируют в интернете, и используют готовые решения от тех или иных банков, у которых есть брокер. Специалисты в банке навязывают клиентам продукты, в которых сами не разбираются, но знают, что за оформление этого продукта получат бонус от банка. Как показал мой опыт, такие истории оставляют негативный след у клиентов, которые без должного понимания несут риски или получают не те проценты, на которые рассчитывали. Поэтому вложиться в свои знания — это самый лучший путь. Готовые инвестиционные продукты тоже интересны, Я их лично использую, но только полностью изучив структуру работы данного продукта.

- А если мы говорим про самостоятельную торговлю, можно начать ее на демо-счете и только дальнейшем использовать реальные деньги?

- Компания «Трейдматика» проводит бесплатные семинары на разные темы. Хочу пригласить всех желающих на семинар «Основы инвестирования и психология денег», который пройдет в четверг в 19.00 и в субботу в 14.00. Запись по телефону 53-83-88, мы находимся по адресу: ул. Джамбула, 16, оф. 1.

- Правда ли, что люди должны уметь торговать акциями, прежде чем переходить на что-то другое? Например, на опционы?

- Нужно понимать структуру каждого финансового инструмента, его потенциальную доходность и риски. Мы проводим профилирование клиента, некое анкетирование, чтобы понять, какие клиент ставит перед собой цели и задачи. Даем понимание основ мани-менеджмента, чтобы клиент мог заходить частями в разные финансовые инструменты: акции, облигации, опционы и другие. Это позволит минимизировать возможные риски и увеличить потенциальную доходность. Это тонкая работа, которую нужно изучить на старте работы на бирже. Каждый может стать акционером той или иной компании. Для этого нужно подобрать хорошего брокера, в этом мы тоже сможем помочь. Чтобы использовать финансовые инструменты, нужно проходить определенные тесты - ЦБ обязал всех российских брокеров проводить их. Чтобы использовать ряд зарубежных инструментов, тоже нужен статус квалифицированного инвестора. Есть разные способы его заполучить, об этом и не только мы раскрываем на наших обучающих курсах.

- Андрей, какую обратную связь вы получаете от клиентов? У вас есть примеры успешного обучения на курсах вашей компании? Интересно, в каком денежном эквиваленте успехи учеников выражаются?

- Хочу отметить, что после прохождения курсов в нашей компании клиент получает объемные знания и дополнительную возможность получать от нашей компании бесплатные консультации наших специалистов в области финансов, а также торговые сигналы. Мои клиенты успешно ведут торговлю самостоятельно. Получаю от них положительные отзывы и рекомендации. Могу отметить, что ранее они использовали только пару направлений источников пассивного дохода - собственное дело и банковские вклады. Сейчас же их деньги работают под их полным контролем! Это основная цель нашей компании и моя в том числе - дать понимание и навыки работы на финансовых рынках и повысить свою финансовую грамотность. Доходность бывает разная по финансовым стратегиям, могу, наверное, озвучить собственную доходность по портфелю. С начала этого года на сегодняшний день – 43%. Дорогие радиослушатели, компания «Трейдматика» проводит бесплатные семинары на разные темы. Хочу пригласить всех желающих на семинар «Основы инвестирования и психология денег», который пройдет в четверг в 19:00 и в субботу в 14:00. Запись по телефону 53-83-88, мы находимся по адресу: ул. Джамбула, 16, офис 1. Также можно оставить заявку на нашем сайте.