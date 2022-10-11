Облил бензином и сжег труп: житель Магадана зверски забил собутыльника из-за 5000 рублей и замел следы

Веселье прервалось ровно в тот момент, когда у одного из пирующих пропали деньги. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четверо мужчин отдыхали в одной из квартир на Пролетарской улице в Магадане. Выпивали, беседовали, шутили. Веселье прервалось ровно в тот момент, когда у одного из пирующих - 36-летнего Виктора (все имена изменены - прим. ред.) - пропали деньги.

КРОВАВАЯ ССОРА

Мужчина обнаружил пропажу 5000 рублей. Обыскал все свои карманы, куртку - пусто. Подозрение пало на одного из приятелей - Игоря, почему - сейчас ответить не может. Но в апреле 2022 года Виктор был уверен в том, что именно он нечист на руку.

Магаданец начал цепляться к Игорю и спровоцировал ссору. Словесный конфликт перерос в драку: Виктор накинулся на приятеля и начал колотить его руками и ногами по голове. Бил настолько нещадно, что Игорь умер на месте от полученных травм.

Виктор в колонию не хотел, поэтому решил замести следы. За помощью он обратился к одному из свидетелей, последний согласился. Мужчины вынесли труп Игоря из квартиры, погрузили в машину и вывезли на пустырь, где облили бензином и сожгли.

ОФИЦИАЛЬНО

Останки убитого нашли лишь в октябре. За дело взялись оперативники полиции и следователи. Они вышли на Виктора и его подельника, отпираться им было некуда. Уголовное дело в отношении Виктора заведено по статье «Убийство», его друг подозревается в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

- Обвиняемый в совершении убийства по ходатайству следователя судом заключен под стражу. В отношении второго фигуранта следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства преступлений и сбор доказательственной базы, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Виктору грозит от 6 до 15 лет колонии, его подельнику - лишение свободы до двух лет.