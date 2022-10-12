Горели комнаты, дым выжигал глаза: четверо детей лишились отца в собственном доме

Случившееся потрясло родственников и соседей Фото: Андрей МАЛАХОВ

Кошмарный пожар случился в частном секторе Хабаровска. Около 5:50 утра на Морошковой, 14 вспыхнул двухэтажный дом. В это время внутри находилась семья: мама, папа и четверо детей.

- Сообщение о ЧП поступило на пульт в 5:54. К моменту прибытия пожарных, женщина с детьми уже успели самостоятельно эвакуироваться, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации, полученной от правоохранительных органов, глава семьи, к сожалению, не смог выбраться наружу. Стена дыма отгородила его от пути к спасению. 46-летний мужчина погиб на месте.

Сотрудники полностью ликвидировали огонь к 7:16 утра. За время бушевания пламени успело прогореть более 70 квадратных метров площади дома. Сильнее всего пострадала кухня, откуда видимо и пошло возгорание. Огонь успел перекинуться на прихожую, веранду, а также летнюю кухню, находящуюся на улице. Кроме того, пожар дошел до соседей: загорелась стена соседнего дома. Однако в пожаре больше никто не пострадал.

На месте все еще работают сотрудники Госпожнадзора и следственного комитета. Они выясняют причину пожара, а также точную причину смерти хозяина дома. Пока что достоверной информации по этому поводу нет.

Знакомые семьи говорят, что мужчина был замечательным мужем и отцом, воспитывал как своих, так и приемных детей вместе с супругой. Доброта и самоотверженность были привиты ему родителями, которые потеряли сына в страшной трагедии. Редакция «КП» - Хабаровск» приносит соболезнования семье и друзьям погибшего.

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