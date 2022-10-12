Отметелила инспектора: жительница ЕАО напала на сотрудника ГИБДД на глазах своего ребенка

Женщину осудили за нападение на сотрудника ГИБДД Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Летняя поездка в ночное время для 46-летней жительницы села Валдгейм в село Птичник закончилась остановкой инспекторами ГИБДД. И ладно, если бы это было простой проверкой документов. Основной причиной остановки стал неработающий фонарь подсветки госномера, но позже выяснились более интересные подробности.

Сотрудники автоинспекции в ходе проверки обнаружили, что на заднем сидении был 7-летний ребенок, который, вопреки правилам безопасности, находился без специального детского удерживающего устройства. В салоне чувствовался запах алкоголя, поэтому автоледи было предложено пройти медицинское освидетельствование. Тут дамочку понесло.

- Женщина при составлении административного протокола несколько раз покидала патрульный автомобиль, чтобы подышать и жаловалась на самочувствие, - рассказал «КП» - Хабаровск» Захар Мышляев, старший помощник прокурора Биробиджанского района ЕАО.

Виновнице остановки явно не понравились перспективы остаться без водительского удостоверения. Женщина отреагировала крайне импульсивно и набросилась на представителя правоохранительных органов. Она нанесла удар ногой и несколько раз рукой ударила по лицу и руке. У инспектора зафиксировали покраснение перегородки носа.

- Сожитель женщины остался в автомобиле с ребенком и вызвал знакомого, у которого имелось водительское удостоверение. Он и отогнал машину.

За уклонение от теста на алкоголь женщину доставили в психиатрическую больницу, а после в отдел полиции. Тест подтвердил, что водитель употребил спиртное перед тем как сесть за руль. Это стало причиной для составления административного протокола.

Однако основное обвинение было вынесено по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Суд приговорил буйную автолюбительницу к двум годам лишения свободы условно и испытательному сроку два года. Также ее лишили права управления транспортным средством.

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