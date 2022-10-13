Что влияет на себестоимость цемента?

Теплоозерский цементный завод – градообразующее предприятие с высокой социальной ответственностью. Фото: предоставлено Востокцемент.

С начала ноября цены на цемент производства Спасскцемента и Теплоозерского цементного завода (входят в группу компаний «Востокцемент») будут повышены в среднем на 9-12 % в зависимости от региона.

Востокцемент всегда делает все возможное для сдерживания роста цен на стройматериалы, но на себестоимость влияет увеличение ряда экономических показателей. Это по-прежнему рост транспортных расходов, железнодорожных тарифов, плата за подвижной состав, стоимость энергоресурсов и упаковки. Кроме того, ежегодно на всех предприятиях Востокцемента производится индексация заработной платы сотрудников.

Последний раз цены на цемент поднимались в апреле этого года в среднем на 5 %. Тогда, поддерживая строительный рынок, Востокцемент взял на себя обязательство заморозить цены на полгода. И выполнил его.

Для производства качественного цемента необходимы значительные инвестиции в обновление и модернизацию технологического оборудования.

Теплоозерский цементный завод, недавно отметивший 73-летие, имеет высокий износ оборудования, работает по «мокрой» технологии производства, в качестве топлива применяет каменный уголь, цены на который в последнее время бьют все рекорды.

Сотрудники группы компаний «Востокцемент» работают на результат. Фото: предоставлено Востокцемент.

В этом году завод приступил к строительству нового угольного отделения, которое позволит расширить номенклатуру используемого угля, снизить затраты на эти цели, в итоге – сдержать рост себестоимости продукции. Стартовала реализация еще одного важного проекта – это реконструкция цементных мельниц и перевод на замкнутый цикл. Реконструкция кардинально изменит качественные показатели цемента. Эта работа и дальнейшие проекты в рамках модернизации требуют больших финансовых вложений.

Для Теплоозерска завод является градообразующим предприятием с высокой социальной ответственностью. Здесь работает практически все трудоспособное население поселка, кроме того, Теплоозерскцемент на постоянной основе оказывает поддержку населенному пункту в разных сферах – от образования и благоустройства до культуры и спорта.

Востокцемент делает все возможное для поддержки строительной отрасли. Повышение цен на цемент – это вынужденная мера, обусловленная внешними факторами. Основная задача цементных заводов – продолжать обеспечивать стройки региона качественными стройматериалами в необходимом объеме.