Огрел палкой по голове: мужчина повздорил с незнакомцем и убил его в Хабаровске

Мужчину осудили на 8 лет Фото: Прокуратура Хабаровского края

Личная неприязнь к незнакомцу побудила 49-летнего хабаровчанина к убийству. Летом, проходя по улице Карла Маркса, осужденный встретил мужчину, которому неважно себя чувствовал после предыдущего приема спиртного.

- 38-летний потерпевший был ранее осужденным и направлялся в административный орган, чтобы отметиться. Накануне он перебрал с алкоголем. Возвращаясь домой, он присел на корточки. Осужденный шел мимо и предложил выпить, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

В процессе совместного распития алкоголя, между собутыльниками завязался конфликт, который из словесной перепалки превратился в потасовку. Обвиняемый нанес незнакомцу три удара палкой по лицу и голове потерпевшего. Встречу с твердым деревянным предметом он не пережил и скончался на месте.

- Тело обнаружили очевидцы незадолго после совершения преступления. А рядом находилось орудие преступления, на котором нашли отпечатки пальцев злоумышленника.

Следователи провели широкий круг следственных действий, которые помогли установить причастность мужчины к совершению преступления. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство».

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год.

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