Из Хабаровска по выгодным ценам: авиакомпания S7 начала продажу билетов по семейным тарифам

Бронирование льготных билетов по семейному тарифу распространяется на рейсы в 2022 и 2023 годах Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Летать из Хабаровска и обратно на ставших уже привычными зеленых самолетах авиакомпании S7 станет выгоднее. Перевозчик объявил о старте продажи билетов по специальному семейному тарифу.

Скидка применяется при оформлении билета, если в бронировании указано не менее двух пассажиров, одному из которых еще не исполнилось 18 лет.

Сегодня из Хабаровска доступно восемь прямых маршрутов от авиакомпании: в Южно-Сахалинск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Новосибирск, Иркутск, Читу и Улан-Удэ.

- Льготы также распространяются на полеты, содержащие более одного сегмента. То есть, независимо от пункта назначения и места пересадки, стоимость билета будет льготной. К ним применяются правила базового или стандартного тарифа в плане провоза багажа, - рассказали «КП» - Хабаровск» в офисе продаж авиакомпании S7 в Хабаровске.

Например, пассажир с несовершеннолетним ребенком решил вылететь из Хабаровска в Москву. Перевозчик предлагает двухсегментный полет с пересадкой в Иркутске. Стоимость билетов по базовому тарифу на двоих составит чуть более 21,5 тысячи рублей. А по стандартному - 30 тысяч рублей.

Приобрести билеты на рейсы S7 Airlines по семейным тарифам можно на официальном сайте авиакомпании или через приложения для мобильных устройств.

Ранее компания проводила акцию со скидками на авиабилеты по некоторым направлениям. За все перелеты участникам программы лояльности S7 Priority начисляются бонусные мили, которые можно использовать для оплаты билетов и дополнительные услуги в полете.

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