«Собака – оружие кинолога»: соревнования по поиску запрещенки проходят в Хабаровске

Татьяна и Тесса в ожидании соревнований Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Красивая густая шерсть всех оттенков коричневого, полусогнутая стойка, кричащая о готовности ринуться вперед и преданный, но задорный взгляд – именно так выглядит Тесса, немецкая овчарка Татьяны, сотрудницы кинологического отдела хабаровской таможни. Молодая и игривая Тесса принимает участие в соревнованиях кинологов, которые проходят в Хабаровске с 12 по 14 октября. И за первые два дня овчарка показала хорошие результаты, а значит – Татьяна правильно ее воспитала.

Тесса - очень воспитанная Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Вчера обыскивали багаж и помещения, искали взрывчатку. Сегодня искали наркотики в легковом и грузовом автомобилях, - рассказывает «КП» - Хабаровск» кинолог Татьяна. - Сглазить не хочется, но пока мы идем не плохо.

Татьяна воспитывает Тессу уже четвертый год. За это время овчарка дважды ездила в Москву на обучение по поиску наркотических веществ и дериватов частей растений и животных, занесенных в Красную книгу. По словам Татьяны, Тесса еще молодая, но очень перспективная собака. Впереди у нее долгая трудовая жизнь.

Татьяна и Тесса показали отличные результаты Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Тесса – игровичка, она работает больше не за лакомства, а за игрушку, хотя и полакомиться она тоже очень любит. Собака – апортировщица, для нее игра – это лучшая награда за выполненную задачу. А вообще, мне нравится ее характер – она сангвиник, веселая, не помнит каких-то обид.

Немецкая овчарка Татьяны активная, но очень скрупулезная, как отмечает тренер, ей нужно именно докопаться до самой сути, на соревнованиях она учуяла закладку с внутренней стороны колеса и пока туда не подлезла, Татьяна не подняла руку в знак окончания испытания.

Участниками стали представители различных силовых структур Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Всего в соревнованиях участвуют 34 команды. Это сотрудники таможенной службы, полиции, УФСИН, Росгвардии. У кинологов собаки самых разных пород, есть овчарки, спаниели, лабрадоры, доберманы, черные русские терьеры.

Встречаются и достаточно редкие породы Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Соревнования проходят три дня. В первый день кинологи со своими четвероногими партнерами демонстрировали навыки поисков наркотиков и взрывчатки в багаже, в помещении, на местности. Второй день состязаний прошел на базе, где собаки искали наркотики в легковых и грузовых автомобилях. А третий день соревнований посвящен защитно-караульной службе и награждению победителей.

Оцениваются выступления по 100-балльной системе. За ошибки баллы снимаются. Нарушения могут быть разные, например, проход – это когда собака прошла мимо закладки второй или третий раз и не обнаружила ее. Также нарушением считается слишком натянутый поводок, как отмечают участники соревнований, он должен слегка провисать. Если собака отвлеклась от выполнения задания – это тоже штраф. Если перекинулась на другой автомобиль, или погналась за бабочкой – тоже ошибка.

На службе можно увидеть собак разных пород Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Сегодня в легковой автомобиль был заложен имитатор канабиса, один из самых популярных, который можно взрастить. Прятал главный судья. Когда закладывается, все уходят, никто не видит. И потом мы все в чистую идем искать. Тесса справилась.

Не смотря на то, что соревнования проходят десятки собак, и все они сосредоточены в одном месте, обстановка здесь абсолютно спокойная и тихая. Нет громкого лая, драк или игр. Собаки воспитанные и слушают своих хозяев, как будто понимают, что шуметь, когда сородичи проходят испытания, никак нельзя, да и расстраивать плохим поведением своего человека не стоит.

Каждый участник состязаний вел себя спокойно, чтобы не отвлекать коллег Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Наши собаки живут здесь, в вольерах, в основной массе, но кинологи проводят тут тоже дни напролет, поэтому собаки всегда с нами. Да и на любое задание собака едет исключительно со своим тренером, который знает все ее повадки и может повлиять на поведение, скоординировать работу.

Собаки работают в органах 8 лет Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Срок службы у собаки составляет около 8 лет. По истечении этого времени, если собака хорошо работает, комиссия может разрешить продлить работу, лет до 11. После этого кинологи чаще всего забирают собак к себе, где они доживают свой век в семье и с тем человеком, который воспитывал его с самого детства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хороший мальчик ловит плохих: пес Индиго из Магадана за считаные минуты находит запрещенные вещества в любом здании

Кинолог Платон Балько из Магадана рассказал, как его служебный пес Индиго помогает следствию (подробнее)