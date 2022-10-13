Сервис на уровне: водители маршрута №10 в Хабаровске устроили потасовку на глазах у пассажиров

Водители сошлись в рукапашном бою в салоне автобуса Фото: скриншот из видео

Попавшая на видео потасовка произошла утром в салоне автобуса №10 одного из хабаровских перевозчиков на остановке «Университет путей сообщения» на Серышева. Мужчина зашел в общественное транспортное средство и начал высказывать свое недовольство. Ссора переросла в драку, свидетелями которой стали пассажиры.

На кадрах видно, что один из участников был чем-то крайне раздосадован и сразу же потянул руки к водителю, который находился за рулем. Второй «боец» встал на сидение и занял оборонительную стойку, имея преимущество. Разобрать о чем спорили два разгоряченных шофера не получится, ведь они говорили на иностранном языке и только ненормативная лексика звучала отчетливо на русском.

Разнять дерущихся удалось вмешавшемуся мужчине, который, видимо, тоже имеет отношение к перевозчику.

- Пока комментарии по случившемуся не даем. Идет внутреннее разбирательство в компании. Участники конфликта устанавливаются, - рассказали «КП» - Хабаровск» в диспетчерской автопарка, которому принадлежат автобусы.

Что могло послужить поводом для перепалки - пока остается загадкой. Вполне вероятно, что водители работают в разных компаниях на пересекающихся маршрутах. Каждому выгодно перевезти как можно больше пассажиров.

На дорогах Хабаровска нередко можно встретить гонки автобусов, которые в погоне за большим заработком пренебрегают правилами дорожного движения и, следовательно, безопасностью пассажиров в салоне.

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