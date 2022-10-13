Сергей Кравчук: «Важно делать улицы города максимально удобными для автомобилистов»

За 2022 год было отремонтировано более 33 километров дорог Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в столице Хабаровского края продолжаются работы по обновлению объектов дорожной сети. Важнейшие этапы ремонтных работ находятся на регулярном контроле мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

Глава города лично проинспектировал дорожный участок на улице Быстринской, где работы были завершены 30 июня. На приведение в порядок 840 метров дорожного полотна потребовалось более 37 миллионов рублей. Кроме того, улицу оборудовали двумя новыми автобусными остановками.

- Именно по заявкам местных жителей участок был включен в план ремонта на 2022 год. Исполнитель комплексно реконструировал магистраль - поменял основание в местах с ярко выраженным процессом пучения, установил бортовые камни и обстроил тротуары, заменил асфальтобетонное покрытие на всём участке – пояснил Сергей Кравчук.

Еще одним пунктом в ряде проинспектированных объектов стал участок по улице Слободской. Здесь ремонт 1250 метров дороги был завершен в июле 2022 года и обошелся почти в 36 миллионов рублей.

- Слободская – это улица-дублер Волочаевской. Это одни из основных участков, соединяющих Южную часть города и центр города. Поэтому было важно увеличить здесь пропускную способность и сделать ее максимально удобной для автомобилистов.

Выделенные средства пошли на замену бортового камня, ремонт тротуара и нанесение разметки.

За текущий год только в Хабаровске было отремонтировано 50 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью более 33 километров. 250 участков, отремонтированных в Хабаровске в рамках национального проекта, находятся на гарантии, поэтому в случае возникновения дефектов, подрядные организации должны будут исполнить свои гарантийные обязательства в кратчайшие сроки.