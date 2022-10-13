Новый скалодром, развитие транспортной инфраструктуры: итоги переговоров Дегтярева и Левитина

Почетные гости на открытии нового скалодрома в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край продолжает оставаться одной из главных точек внимания федерального центра. В свете смещения акцентов в сторону Дальнего Востока, ситуация в регионе интересует не только Правительство Российской Федерации, но и Президента. Так, глава государства направил в Хабаровский край своего помощника Игоря Левитина, которому в короткий срок была представлена обширная информация о ситуации в регионе и его перспективах.

Развитие Хабаровского края тесно увязано с совершенствованием железнодорожной инфраструктуры. Именно поэтому вопросы обновления подвижного состава и наращивания объемов грузоперевозок стали одними из центральных во время встречи помощника президента с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Перед тем, как перейти к основным вопросам, глава региона подчеркнул значимость Хабаровского края как транспортно-логистического центра Дальнего Востока.

Михаил Дегтярев и Игорь Левитин Фото: Правительство Хабаровского края

- В регионе представлены все виды транспорта, особое место занимает железная дорога. Обновление пригородного подвижного состава, организация курсирования скоростного поезда между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре – та работа, которую мы проводим совместно с ОАО «РЖД». В крае введены в эксплуатацию два новых пригородных электропоезда. Они отвечают всем требованиям безопасности и комфорта при перевозке пассажиров, - пояснил Михаил Дегтярев.

В свою очередь, Игорь Левитин подчеркнул, что достаточно погружен в краевые проблемы с транспортом, так как еще 40 лет назад принимал участие в строительстве БАМа на Дальнем Востоке. Поэтому помощник президента заявил о приоритетности задач по развитию железнодорожной инфраструктуры, поставленных регионом.

Кроме того, стороны обсудили мероприятия, планируемые в честь 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Празднование знаковой даты пройдет в 2024 году и в Хабаровском крае.

Помимо обширной непубличной части визита Игоря Левитина, была и масштабная официальная программа, в ходе которой губернатор вместе с помощником президента, в качестве почетных гостей, поучаствовали в открытии памятной доски выдающемуся дальневосточнику – Геннадию Матвеевичу Фадееву – выпускнику Дальневосточного государственного университета путей сообщения, в стенах которого и прошло торжественное мероприятие.

Открытие памятной доски Геннадию Фадееву Фото: Правительство Хабаровского края

Геннадий Фадеев, будучи сначала главой министерство путей сообщения России, а затем и президентом РЖД, внес большой вклад в формирование концепции движения на восток страны, поэтому губернатор отметил данный пример, как ориентир для будущих выпускников вуза.

- У отрасли большие перспективы, и талантливые выпускники как никогда востребованы в ней, потому как полным ходом идет строительство Тихоокеанской железной дороги, модернизация инфраструктуры БАМа и Транссиба. Желаю студентам настойчивости и тяги к знаниям, а преподавателям – терпения и сил!

Развитию спорта в Хабаровском крае, как и в других регионах России, уделяется большое внимание. Поддержка федерального центра оказывается «Фондом поддержки олимпийцев», чей попечительский совет возглавляет как раз Игорь Левитин. Именно помощь фонда оказала большой вклад в появление в Хабаровске нового скалодрома в арене «Ерофей».

Почетные гости перерезали ленту, открывающую новый скалодром в арене «Ерофей» Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Скалолазание стало олимпийским видом спорта. И в Хабаровске мы открываем уже седьмой по счету скалодром! Поздравляю всех хабаровчан с таким значимым событием в спортивной жизни не только вашего города, но и всей России! – обратился во время открытия объекта к хабаровчанам Игорь Левитин.

На сегодняшний день в Хабаровском крае скалолазанием занимаются более 500 спортсменов, и подобные проекты смогут еще больше популяризировать этот вид спорта. Кроме того, амбициозный регион намеревается в будущем принимать всероссийские и международные соревнования на современных скалодромах.