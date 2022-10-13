«Не давал противникам покоя»: редкий самолет НКВД военных времен нашли в озере на Колыме

Суровые колымские морозы не помешали поисковикам найти на дне заледеневшего озера самолет. Фото: Правительство Магаданской области

В Магаданской области завершилась экспедиция команды «Про путешествия», которая принесла удивительный результат. Суровые колымские морозы не помешали поисковикам найти на дне заледеневшего озера самолет. Воздушное судно потерпело крушение во времена Великой Отечественной войны.

ТАЙНЫ ОЗЕРА

- Ранее мы предполагали, что этот самолет имеет отношение к маршруту АЛСИБ, но оказалось, что это наш отечественный самолет, который выполнял боевые задачи. Машина интересная. Его надо поднять, восстановить и потом власти региона решат, где будет находится исторический экспонат, - рассказал Богдан Булычев, российский путешественник и блогер.

АЛСИБ (или Аляска-Сибирь) - воздушная трасса, которая связывала Аляску и СССР. Маршрут открылся в 1942 году и проходил через города Ном (США), Анадырь (Чукотский АО), Сеймчан (Магаданская область), Якутск (Республика (Саха) Якутия), Киренск (Иркутская область) и Красноярск (Красноярский край). По авиатрассе перегоняли американские самолеты, которые Советский Союз получал по ленд-лизу.

На Колыме упавшие «алсибовские» самолеты переодически отыскивают экспедиционные группы. Но нынешняя находка оказалась куда интереснее. Участники экспедиции полагают, что самолет в озере Майорыч использовал НКВД.

- Лед, покрывший озеро, дал возможность его просканировать. Мы обнаружили множество различных сигналов в центре водоема на площади примерно шириной три метра и длиной восемь метров. Оборудование показало точку залегания крыла гидропланера, а также местонахождение самого самолета и мотора. Нашли кованный багор. С большей доли вероятности, озеро таит редчайший тип воздушного судна - этакую морскую лодку, которая в годы Великой Отечественной войны не давала нашим противникам покоя, - поделился Алексей Желонкин, специалист по поиску авиационной техники времен войны.

ЗАЦЕПКИ

Вероятно, речь идет о самолете МБР-2 (Морской ближний разведчик). «Амбарчики», как их называли в народе, использовались для противолодочной обороны, нанесения ударов по инфраструктуре противника, переброски войск и разведки.

Однако это лишь предположения, пока самолет не подняли со дна озера. Поисковики хотели привлечь водолазов, но толстый слой ила и температура около - 22 градусов сделали эту затею опасной. Поэтому участники экспедиции, как сообщает пресс-служба колымского правительства, решили не рисковать.

Но зацепка все же есть. Это лючок с выбитым номером, вероятно бортовым. Металлическая пластина хорошо сохранилась, что позволит изучить происхождение отметин. К 2023 году поисковики планируют составить историческую справку о самолете и подготовить карту залеганий.

Поднимать воздушное судно будут в 2023-2024 годах. В качестве варианта рассматривается способ вымораживания. Далее предстоит долгая реставрация. Восстанавливать самолет будут с привлечением колымских студентов-плотников, автомехаников, автослесарей и сварщиков.