Михаил Дегтярев: «Транспортно-логистический центр «Хабаровский» поможет закрыть предполагаемые объемы грузооборота»

Современный транспортно-логистический центр «Хабаровский» появится в крае уже в 2024 году Фото: Правительство Хабаровского края

Разговоры о появлении в Хабаровском крае транспортно-логистического центра «Хабаровский» не утихают уже второй месяц, с тех пор, как на площадке ВЭФ-2022 делегацией правительства Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым были достигнуты многообещающие договоренности о реализации стратегически важного проекта.

И в продолжение проделанной на экономическом форуме работы прошло совещание под председательством губернатора края Михаила Дегтярева с участием руководителя ООО «ФинИнвест» Александра Кахидзе, чья компания является основным инвестором проекта. Также на совещании присутствовал первый заместитель начальника Дальневосточной железной дороги Андрей Кравчук.

- В рамках VII Восточного экономического форума между министерством транспорта России, правительством Хабаровского края, ОАО «РЖД» и ООО «ФинИнвест» было подписано четырехстороннее соглашение о взаимодействии при реализации проекта ТЛЦ «Хабаровский». Совместно с Минвостокразвития России, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и ДВЖД определено оптимальное место расположения объекта – в районе железнодорожной станции «Хабаровск-2». Земельный участок находится в границах территории опережающего развития «Хабаровск», - пояснил во вступительной части Михаил Дегтярев.

Сегодня инвестор находится на этапе предпроектной деятельности, а также формирует оптимальную технологическую модель работы ТЛЦ с учетом пропускной способности имеющейся инфраструктуры общего пользования.

По словам генерального директора ООО «ФинИнвест», в ближайшие два года по всей России будут созданы девять транспортно-логистических центров, включая тот, что появится в Хабаровском крае.

- Создание опорной сети мультимодальных ТЛЦ проводится в рамках ведомственного проекта «Формирование сети транспортно-логистических центров» федеральной госпрограммы «Развитие транспортной системы». Проект направлен на решение задач, поставленных Президентом России по повышению скорости доставки грузов и снижению общего уровня логистических издержек экономики, и на реализацию экспортного потенциала страны, - отметил Александр Кахидзе.

Для обеспечения оперативного и качественного сервиса мирового уровня, проект ТЛЦ «Хабаровский» предполагает создание современной железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктуры. Полностью проект планируется к реализации в 2025 году, и к тому времени мощность проекта достигнет 300 тысяч двадцатифутовых эквивалентов в год. Общий объем инвестиций составит около 6 миллиардов рублей.

Важность появления «сухого порта» неоценима в условиях нынешней внешнеполитической ситуации, о чем присутствующим напомнил губернатор.

- В условиях санкционного давления со стороны недружественных стран здесь мы видим существенные возможности для увеличения объемов перевалки грузов. Поэтому сегодня эта инициатива в числе флагманских. Правительство Хабаровского края окажет всестороннюю поддержку для реализации намеченного. Все необходимые поручения профильным ведомствам мною уже даны, - заявил глава региона.

Свой значимый вклад в создание центра, помимо ООО «ФинИнвест», внесет и Дальневосточная железная дорога. Заместитель начальника ДВЖД Андрей Кравчук видит пользу от появления транспортно-логистического центра в освобождении занятых погрузочных площадей станций Хабаровск-2 и Красная Речка, которые дают серьезный прирост объемов погрузки контейнеров.

В заключение губернатор также выразил уверенность в том, что транспортно-логистический центр «Хабаровский» поможет частично закрыть предполагаемые объемы грузооборота.