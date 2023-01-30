План двора Амурского Квартала

«Амурский Квартал» - это проект застройщика Талан, призванный стать украшением Хабаровска. В свою очередь украшением этого жилого комплекса выступает уникальный разноуровневый двор-парк с амфитеатром - он отвечает современным требованиям к планированию территории, организации и зонированию пространства. К проектированию двора привлекались специалисты по детской психологии, чтобы учесть особенности развития разных возрастов. Двор станет центром притяжения со множеством сценариев досуга, где каждый житель найдет себе интересное занятие.

Это может быть место под солнцем на лужайке для пикника, утренней йоги или зарядки. Ландшафтному озеленению во дворах Талан уделяется особое внимание - в проекте предусмотрены лиственные деревья, цветущие кустарники, многолетние растения.

План двора Амурского Квартала

Для малышей до пяти лет есть большая детская площадка - она будет представлять собой единую игровую песочницу с качелями и любимыми детскими аттракционами. Для родителей, которым нужно остаться в тени площадки, но не в тени событий, возле игровой зоны предусмотрены перголы - это навесы, крыша которых состоит из поперечных брусьев для защиты от палящего солнца.

План двора Амурского Квартала

Игровая площадка для дошкольников и подростков на первом уровне двора состоит из многофункционального городка с горками и башнями, батута и пространства для активных игр с мячом. Зимой на склоне, ведущем на площадку, легко организовать различные активности, например, снежную горку для катания.

План двора Амурского Квартала

Для командных игр - футбол, баскетбол, волейбол - предусмотрена отдельная огороженная площадка рядом с воркаут-зоной. На спортивной площадке планируем разместить тренажеры для занятий на свежем воздухе.

Конечно, есть место и для спокойного отдыха - прогулочные маршруты проходят через весь двор на первом и втором уровне. Доступ без ступеней есть ко всем площадкам, что является комфортным при передвижении мам с колясками, людей в возрасте и маломобильных жителей. Грамотное зонирование также предусматривает пространство для молодого поколения - в амфитеатре хватит места для большой компании, например, чтобы провести творческий вечер. В проекте оптимальное количество удобных скамеек со спинкой.

Запроектировано красивое освещение двора. Например, светильники-столбики вдоль пешеходной дорожки со скамейками. Разноуровневое основное освещение осуществляется за счет высоких уличных светильников и прожекторов на опорах по всей территории двора. Особую атмосферу обеспечат уличные гирлянды, создающие уют в вечернее время и новогоднее настроение зимой.

Напомним, что двор в «Амурском Квартале» огороженный, также он закрыт для машин, ведь для жителей предусмотрен подземный паркинг и наземная парковка. Дополнительный уровень безопасности во дворе обеспечивает видеонаблюдение.

План двора Амурского Квартала

«Амурский Квартал» в Хабаровске - это современный жилой комплекс с вдохновляющими видами на центр города рядом с парковой зоной Амурского бульвара.

Строительство первой очереди жилого комплекса уже на завершающем этапе, и передача ключей будет во II–ом квартале 2023 года. В активной стадии строительства вторая очередь, старт продаж в которой открылся в декабре. Двор целиком будет сдаваться со второй очередью строительства.

Посмотреть квартиры в Амурском Квартале.

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