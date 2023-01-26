Задохнулись угарным газом: пожар в квартире закончился трагедией в Магаданской области

Пожар начался в квартире на втором этаже пятиэтажного дома Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

24 января ночью на пульт пожарной-спасательной службы поступило сообщение о сильном задымлении в подъезде многоквартирного дома на Юбилейной в поселке Радужный. На вызов незамедлительно выдвинулся расчет областной пожарной части из соседнего поселка Армань.

- Вызов поступил в 23:13 от соседей. Они почувствовали едкий запах гари, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Барышева, начальник отдела сопровождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области.

Когда огнеборцы добрались до места, было обнаружено сильное задымление и открытое горение квартиры на втором этаже пятиэтажного дома. Из-за позднего вызова кухня была полностью объята пламенем. Для ликвидации возгорания потребовалось специальное оборудование. Огнеборцы снарядили дыхательные аппараты и приступили к тушению.

Всего через шесть минут открытое пламя было потушено. Дальнейшее обследование квартиры позволило спасателям обнаружить 43-летнего мужчину, который не подавал признаков жизни.

Одновременно с этим другие члены пожарного расчета проводили разведку по поиску возможных пострадавших в подъезде. На лестничной клетке четвертого этажа была обнаружена 52-летняя женщина, которая потеряла сознание из-за того, что отравилась угарным газом.

Карета скорой помощи доставила пострадавшую в арманскую больницу, но несмотря на оказанную помощь, спасти женщину не удалось.

В результате пожара в двухкомнатной квартире огнем была уничтожена кухня. Продукты горения закоптили одну из комнат. Общая площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Специалисты Госпожнадзора установили очаг возгорания и выдвинули предположение о причинах произошедшего - короткое замыкание электросети.

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