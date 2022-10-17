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16 октября 2022 23:00

Купить здесь и сейчас: жители Хабаровского края стали чаще приобретать автозапчасти на «Авито»

Чем платформа может быть интересна продавцам комплектующих для авто
Екатерина ТИХАЯ
Опытные водители знают, где брать качественные детали для своих «железных коней».

Опытные водители знают, где брать качественные детали для своих «железных коней».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С развитием онлайн-торговли все больше продавцов и покупателей приходят в интернет. Это удобно: можно сравнить предложения различных магазинов и выбрать наиболее подходящее по цене. Причем не только в своем регионе, но и в масштабах страны - служба доставки позволяет отправить заказ в любую удобную для покупателя точку. Не остался в стороне и рынок автозапчастей. Сокращение запасов у официальных дилеров заставили россиян обратить внимание на популярные онлайн-площадки, где можно не только найти необходимую деталь для авто, но и купить ее здесь и сейчас. Так, по статистике «Авито», только за первое полугодие спрос на автозапчасти по стране вырос от 6 до 182 процентов, а количество ежедневных пользователей платформы, предпочитающих совершать покупки в интернете, достигло 26 миллионов человек. Чем сегодня крупнейшая онлайн-платформа привлекает внимание и продавцов, и покупателей?

ПРОДАЖИ ВЗЛЕТАЮТ ВВЕРХ

Если смотреть на общую статистику по России, то можно видеть, что с начала года количество покупателей на «Авито» увеличилось на более чем 40%. Ежедневная аудитория платформы достигла 26 миллиона человек по всей стране, а количество частных предпринимателей и компаний МСБ на площадке превысило 30 миллионов.

Особенно положительная динамика заметна в товарных категориях. В частности, в автозапчастях: за первые девять месяцев 2022 года спрос на детали для авто в Красноярском крае вырос на 57% год к году, в Ханты-Мансийском округе рост составил 40%, на Алтае – 51%, а в Приморском крае - почти 90%. Если говорить о Хабаровском крае, то здесь спрос на автомобильные детали за первые девять месяцев 2022 года вырос почти на 70% год к году.

Больше всего хабаровчане интересуются автокосметикой и аксессуарами (+105%); инструментами и запчастями (+102%), GPS-навигаторами (+97%). Непосредственно «Запчасти» стал самой просматриваемой категорией на «Авито»: раздел посещает каждый третий покупатель в категории. Тройку лидеров замыкают также «Шины, диски и колеса» – это каждый четвертый посетитель раздела, и «Аудио- и видеотехника». Сюда в поисках нужных автоаксессуаров заходит каждый десятый покупатель автокомплектующих.

Учитывая большой интерес края к машинам, а также сложности с прямыми поставками от автопроизводителей, то оно становится понятно – опытные водители знают, где брать качественные детали для своих «железных коней».

В сентябре в качестве меры поддержки предпринимателей «Авито» добавил новый тариф с оплатой за фактические просмотры. Он сменил существовавшие до этого тарифы с оплатой за публикацию объявлений. Теперь все предложения продавцы автокомплектующих могут размещать абсолютно бесплатно, а оплачивать только просмотры потенциальных покупателей. Отсутствие лимитов на публикацию товарных позиций – отличная возможность увеличить число потенциальных клиентов. Публикация полного ассортимента товаров увеличивает охват целевой аудитории за счет большего количества объявлений в поисковой выдаче. Это также повышает вероятность сделки, так как покупатель увидит именно тот товар, который нужен ему.

Хабаровчане интересуются автокосметикой и аксессуарами; инструментами и запчастями, GPS-навигаторами.

Хабаровчане интересуются автокосметикой и аксессуарами; инструментами и запчастями, GPS-навигаторами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С ДОСТАВКОЙ БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ НЕ ПРЕГРАДА

Казалось бы… Вот живешь ты в Хабаровске, а нужная запчасть, выставленная на «Авито», находится у человека где-то в Саратовской области. Ближе ну нет. И что делать? На самом деле ничего, кроме как оформить покупку на сайте. В 2022-м для доставки 8000 километров не расстояние. Тем более это не проблема, если пользоваться «Авито.Доставкой» – наравне с другими категориями товаров, сервис позволяет отправлять по России автомобильные детали. Через «Авито.Доставку» можно легко и безопасно отправить свой товар в любую точку страны – в одно из более чем 40 тысяч отделений «Почты России», собственные пункты выдачи «Авито» или через широкую сеть постаматов и других пунктов выдачи заказов. Так и бизнес найдет своих покупателей, и владелец машины – нужную вещь. И все – в режиме здесь и сейчас.

БЕЗОПАСНОСТЬ – В ПРИОРИТЕТЕ

Собственный мессенджер – один из способов защиты продавца и покупателя на «Авито». В сторонние мессенджеры злоумышленник может послать фишинговые ссылки, в собственную «личку» на «Авито» – нет. Общение на платформе защищает клиентов от мошенников, но не только оно. Все операции по «Авито.Доставке» защищены протоколом. При покупке «Авито» блокирует необходимую сумму на счете покупателя и перечисляет ее продавцу, как только клиент примет товар. Это дает гарантию как клиенту, так и продавцу.

– Покупателей привлекает доставка. Найти нужную деталь в своем городе или даже регионе не всегда представляется возможным, и заказ курьерской доставкой, в один из тысячи постаматов или пунктов выдачи заказов позволяет решить сложную задачу в короткий срок. Поэтому в перспективе интернет-площадки, как канал продажи запчастей, из молодого и нишевого могут стать основным местом покупки, – прогнозирует руководитель категории «Запчасти» на «Авито» Александр Куроптев.

Раздел «Шины, диски и колеса» входит в тройку самых популярных.

Раздел «Шины, диски и колеса» входит в тройку самых популярных.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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