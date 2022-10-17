Купить здесь и сейчас: жители Хабаровского края стали чаще приобретать автозапчасти на «Авито»

Опытные водители знают, где брать качественные детали для своих «железных коней». Фото: Алексей БУЛАТОВ

С развитием онлайн-торговли все больше продавцов и покупателей приходят в интернет. Это удобно: можно сравнить предложения различных магазинов и выбрать наиболее подходящее по цене. Причем не только в своем регионе, но и в масштабах страны - служба доставки позволяет отправить заказ в любую удобную для покупателя точку. Не остался в стороне и рынок автозапчастей. Сокращение запасов у официальных дилеров заставили россиян обратить внимание на популярные онлайн-площадки, где можно не только найти необходимую деталь для авто, но и купить ее здесь и сейчас. Так, по статистике «Авито», только за первое полугодие спрос на автозапчасти по стране вырос от 6 до 182 процентов, а количество ежедневных пользователей платформы, предпочитающих совершать покупки в интернете, достигло 26 миллионов человек. Чем сегодня крупнейшая онлайн-платформа привлекает внимание и продавцов, и покупателей?

ПРОДАЖИ ВЗЛЕТАЮТ ВВЕРХ

Если смотреть на общую статистику по России, то можно видеть, что с начала года количество покупателей на «Авито» увеличилось на более чем 40%. Ежедневная аудитория платформы достигла 26 миллиона человек по всей стране, а количество частных предпринимателей и компаний МСБ на площадке превысило 30 миллионов.

Особенно положительная динамика заметна в товарных категориях. В частности, в автозапчастях: за первые девять месяцев 2022 года спрос на детали для авто в Красноярском крае вырос на 57% год к году, в Ханты-Мансийском округе рост составил 40%, на Алтае – 51%, а в Приморском крае - почти 90%. Если говорить о Хабаровском крае, то здесь спрос на автомобильные детали за первые девять месяцев 2022 года вырос почти на 70% год к году.

Больше всего хабаровчане интересуются автокосметикой и аксессуарами (+105%); инструментами и запчастями (+102%), GPS-навигаторами (+97%). Непосредственно «Запчасти» стал самой просматриваемой категорией на «Авито»: раздел посещает каждый третий покупатель в категории. Тройку лидеров замыкают также «Шины, диски и колеса» – это каждый четвертый посетитель раздела, и «Аудио- и видеотехника». Сюда в поисках нужных автоаксессуаров заходит каждый десятый покупатель автокомплектующих.

Учитывая большой интерес края к машинам, а также сложности с прямыми поставками от автопроизводителей, то оно становится понятно – опытные водители знают, где брать качественные детали для своих «железных коней».

В сентябре в качестве меры поддержки предпринимателей «Авито» добавил новый тариф с оплатой за фактические просмотры. Он сменил существовавшие до этого тарифы с оплатой за публикацию объявлений. Теперь все предложения продавцы автокомплектующих могут размещать абсолютно бесплатно, а оплачивать только просмотры потенциальных покупателей. Отсутствие лимитов на публикацию товарных позиций – отличная возможность увеличить число потенциальных клиентов. Публикация полного ассортимента товаров увеличивает охват целевой аудитории за счет большего количества объявлений в поисковой выдаче. Это также повышает вероятность сделки, так как покупатель увидит именно тот товар, который нужен ему.

Хабаровчане интересуются автокосметикой и аксессуарами; инструментами и запчастями, GPS-навигаторами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С ДОСТАВКОЙ БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ НЕ ПРЕГРАДА

Казалось бы… Вот живешь ты в Хабаровске, а нужная запчасть, выставленная на «Авито», находится у человека где-то в Саратовской области. Ближе ну нет. И что делать? На самом деле ничего, кроме как оформить покупку на сайте. В 2022-м для доставки 8000 километров не расстояние. Тем более это не проблема, если пользоваться «Авито.Доставкой» – наравне с другими категориями товаров, сервис позволяет отправлять по России автомобильные детали. Через «Авито.Доставку» можно легко и безопасно отправить свой товар в любую точку страны – в одно из более чем 40 тысяч отделений «Почты России», собственные пункты выдачи «Авито» или через широкую сеть постаматов и других пунктов выдачи заказов. Так и бизнес найдет своих покупателей, и владелец машины – нужную вещь. И все – в режиме здесь и сейчас.

БЕЗОПАСНОСТЬ – В ПРИОРИТЕТЕ

Собственный мессенджер – один из способов защиты продавца и покупателя на «Авито». В сторонние мессенджеры злоумышленник может послать фишинговые ссылки, в собственную «личку» на «Авито» – нет. Общение на платформе защищает клиентов от мошенников, но не только оно. Все операции по «Авито.Доставке» защищены протоколом. При покупке «Авито» блокирует необходимую сумму на счете покупателя и перечисляет ее продавцу, как только клиент примет товар. Это дает гарантию как клиенту, так и продавцу.

– Покупателей привлекает доставка. Найти нужную деталь в своем городе или даже регионе не всегда представляется возможным, и заказ курьерской доставкой, в один из тысячи постаматов или пунктов выдачи заказов позволяет решить сложную задачу в короткий срок. Поэтому в перспективе интернет-площадки, как канал продажи запчастей, из молодого и нишевого могут стать основным местом покупки, – прогнозирует руководитель категории «Запчасти» на «Авито» Александр Куроптев.