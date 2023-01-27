Спорят друг с другом и создают пробки: участники аварии устроили столпотворение в Хабаровске

Остальным остается объезжать участников конфликта Фото: скриншот из видео

ДТП в Хабаровске произошло на развязке по улице Ленинградская. Это рядовая авария: один водитель не рассчитал дистанцию и въехал в другую машину. Казалось бы, можно составить европротокол и разъехаться, но не тут-то было.

Водители устроили настоящие дорожные дебаты. Никто из участников ДТП не собирается уступать в споре под названием «кто прав, а кто виноват». Из-за этого на путепроводе образовалась масштабная пробка. Все дело в том, что водители собрали «группу поддержки».

На место приехали и юристы, и автоэксперты, и грузовик, и какие-то знакомые. Мужчины вышли из машин и спорят на дороге, пока остальным остается их аккуратно объезжать. Подъехавшие на место машины стоят на аварийке на проезжей части, преграждая целую полосу для движения.

- Водителям стоит быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию. В сильные холода участникам движения затруднена видимость на дороге: скапливается конденсат от выхлопных труб, поэтому стоит несколько раз убедиться в безопасности маневров, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, представитель УГИБДД России по Хабаровску.

Пострадавших в аварии нет. В настоящее время участники происшествия пытаются уладить разногласия, после чего будут оформлять документы в ГИБДД.

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