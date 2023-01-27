Сработал пальчиками: вора-авторитета 90-х по кличке Кривой поймали с поличным в Хабаровске

Карманник обчистил девушку, приехавшую из Эстонии к папе Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Небольшой торговый комплекс в южном районе Хабаровска накануне стал местом дерзкого преступления. Вор-авторитет, который в своих кругах больше известен как Кривой, с ювелирным профессионализмом вытянул из кармана покупательницы смартфон. Кажется, ничего необычного, только вот за его «работой» в этот момент наблюдали полицейские. Разумеется, карманника поймали.

Как стало известно «КП» - Хабаровск», Кривой еще с самых 90-х годов проворачивает свои грязные делишки в этой части города. Он обворовывает людей в магазинах, на остановках, на рынке и в торговых центрах, в общем, там, где побольше народа. За свою жизнь его уже не раз ловили, судили и приговаривали к наказанию, однако вору со стажем все нипочем.

Карманными кражами вор-авторитет промышляет с 90-х годов Фото: УМВД России по городу Хабаровску

К слову, официального места работы у вора нет. Он периодически подрабатывает разнорабочим, грузчиком. Как выяснилось, воровство - это чуть ли не семейный подряд - младший брат мужчины пошел тем же путем, сейчас он отбывает наказание в местах лишения свободы за кражу. Вероятно, братья когда-то промышляли и вместе.

Что же до самого Кривого, то деятельность его известна в определенных кругах, он уже много лет совершает аналогичные преступления. Этот раз не стал для авторитета исключением, нагруженную сумками девушку он заметил в тамбуре магазина, свой телефон она положила в карман куртки и остановилась, чтобы застегнуться перед выходом на улицу, в этот самый момент вор и подкрался к ней незаметно, запустил свои пальцы в карман и без всяких препятствий и пинцетов вытащил телефон.

Жертва вора ни о чем не подозревала. Девушка приехала в Хабаровск из далекой Эстонии, чтобы навестить своего папу. В день преступления она пошла как раз за продуктами и в итоге чуть было не лишилась смартфона за 23 тысячи рублей. Благо в тот момент поблизости были оперативники и благополучно задержали карманника.

- Сотрудники отделения по раскрытию карманных краж уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску получили информацию, что 42-летний житель Индустриального района может совершать имущественные преступления в различных общественных местах. В ходе проведенной проверки эти данные подтвердились. Оперативники задержали подозреваемого с поличным, - рассказал Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Телефон у Кривого изъяли и вернули владелице. А на него самого завели уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь вор-авторитет под подпиской о невыезде, и ему грозит до пяти лет заключения.

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