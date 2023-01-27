Картель по-дальневосточному: драгдилеров осудят за массовое распространение наркотиков в Хабаровском крае

Трое участников картеля ожидают суда Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Покупали, транспортировали, фасовали и распространяли - это лишь малая часть того, чем занималась преступная группа на территории региона. Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю окончили расследование уголовного дела в отношении лидера и двух участников организованной группы, которая занималась сбытом наркотических средств.

В октябре 2021 года 24-летний лидер группы обратился к своему 31-летнему знакомому с предложением заработать деньги.

- Он рассказал, что создал в Сети виртуальный магазин по продаже запрещенных синтетических веществ на одной из запрещенных площадок, и пригласил товарища присоединиться к деятельности в качестве курьера, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Позднее к компании присоединился 23-летний молодой человек, который также осуществлял роль курьера. Наркотики на продажу подельники приобретали в интернете. Крупные партии они забирали в Чите и Новосибирске, а в Хабаровский край перевозили исключительно на личных автомобилях. После этого запрещенный товар фасовали на мелкие партии и распространяли.

В мае 2022 года сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю с поличным задержали соучастников в Комсомольске-на-Амуре, когда те совершали противоправное деяние. Во время обыска автомобиля было изъято 57 свертков с наркотиками весом более 80 граммов. Также полицейские узнали, что задержанные уже успели разместить 29 тайников вблизи одного из городских дворов.

В ходе обысков по месту жительства у одного из участников преступной группы были обнаружены электронные весы, изолента и полимерные пакеты - то, что используется для фасовки наркотиков.

- Троих участников задержали. Лидеру и двум подельникам вменяются 51 факт сбыта и покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Размещение тайников с запрещенными психоактивными веществами происходило в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Благовещенске.

Кроме того, возглавляющему преступную группу мужчине вменяют легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления. Сумма вырученных денег составила более девяти миллионов рублей. Вырученную от продажи наркотиков криптовалюту обвиняемый продавал. Денежные средства выводил на счет своей банковской карты и через банкоматы обналичивал их.

Двое преступников заключили досудебное соглашение и начали сотрудничать со следствием. Для них была избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще одного участника группы заключили под стражу.

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