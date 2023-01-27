Иван Фоменко: Не укладывается в голове, в каких условиях живут люди в бараках

В 2023 году планируется расселить 307 семей Фото: Сергей ПЯТКОВ

Амбициозный Хабаровск никогда не стоит на месте в своем развитии, поэтому и в наступившем новом году городская дума не планирует сбавлять темпов улучшения качества жизни населения. В эфире РАДИО КП (88,3 FM) заместитель председателя Хабаровской городской думы, депутат по избирательному округу №15 Иван Фоменко поделился планами на 2023 год и рассказал, какие сферы сегодня требуют особого внимания.

Прежде всего, депутат сделал акцент на активном продолжении расселения аварийного жилого фонда, так как решение этого вопроса благоприятно отражается и на внешнем виде города, и на эмоциональном состоянии жителей.

- Двухэтажные бараки портят внешний вид не только на злополучном проспекте 60-летия Октября, но и в центре Хабаровска, и не укладывается в голове то, в каких условиях живут люди. Несмотря на проблемы с бюджетом, здесь мы получаем поддержку края и федерации. По результатам 2022 года, по итогам аукционов уже приобретены 40 квартир на сумму 188,7 миллиона рублей для расселения 40 семей из аварийного жилого фонда площадью 1803 квадратных метра. Правительство приняло на себя обязательства по строительству многоквартирных домов для расселения на территории Хабаровска, и в этом году планируется расселить 307 семей, где проживают 896 человек, - рассказал Иван Фоменко.

Кроме того, продолжится ремонт улицы Тихоокеанской, где работы будут завершены до конца года. Как отметил депутат, несмотря на небольшие замечания к подрядчикам, сроки работ не нарушаются, в том числе из-за активного контроля не только чиновников, но и активных граждан, которые постоянно сигнализируют об изменении ситуации во всевозможные инстанции.

- Хорошо, когда люди имеют слово и участвуют в процессе местного самоуправления. Это - признак настоящей демократии. Со временем мы видим, что доверие наших граждан к власти увеличивается. Если раньше люди не видели смысла в обращениях, то сейчас настроения меняются, и я думаю, что уже совсем скоро аппарат чиновников будет полноценно вести совместную работу с населением. В целом активность жителей в вопросе благоустройства увеличивается. Это хорошо заметно по работе комитетов по местному самоуправлению, где мы постоянно регистрируем новые ТОСы. Люди перестали ждать и требовать чего-то, а вместо этого сами организовываются и используют предоставленные возможности на различных уровнях. Где-то, бывает, приходится самостоятельно изыскивать финансы, но зато проект будет реализован именно так, как хотят люди, а не так, как решит за них кто-то другой.

Еще одна из первоочередных задач депутатского корпуса - решение проблемы общественного транспорта. Жители жалуются на слишком низкую температуру в автобусах или на нарушение графиков движения транспорта, поэтому депутаты намерены усилить взаимодействие с управлением транспорта.

- Недавно прошло совещание на базе одного из крупных перевозчиков. Был серьезный разбор полетов, по итогам которого были поставлены задачи, и далее будем наблюдать, как они будут выполняться. В соответствии с мораторием на проведение проверок, рублем наказывать перевозчиков пока не представляется возможным, но и оперативно найти другого перевозчика, который будет соответствовать жестким критериям отбора, не так просто. Есть планы по направлению определенных замечаний в Государственную Думу с целью создания реальных законных рычагов регулирования работы с перевозчиками, но и в рамках текущего законодательства мы проводим все возможные мероприятия, которые позволяют улучшить качество перевозок.

Несмотря на занятие должности заместителя председателя городской думы, за Иваном Фоменко все еще закреплен 15 избирательный округ, где также есть над чем работать. Одной из первых, по словам депутата, должна быть решена проблема отсутствия тротуаров на определенных участках города.

- Мной уже сделаны запросы в управление дорог и внешнего благоустройства, где формируются планы подобных работ, исходя из бюджета. Тротуары и ливневки - то, с чем можно разобраться в ближайшее время. Весной можно будет приступать к работам, а весь процесс я беру на личный контроль. Буду ездить, отсматривать ход работ и информировать граждан в социальных сетях обо всех результатах.