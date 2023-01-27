Погода в Хабаровском крае медленно, но верно подбирается к норме
Фото: Валерий ШАХОВ
Погода в Хабаровском крае медленно, но верно подбирается к норме. Жители региона успешно пережили и крещенские морозы, и рекордные холода. После переломного 25 января температура воздуха хоть и начала повышаться, но все еще далека от более-менее комфортной.
Потепление в Хабаровске, да и во всем крае началось с 25 числа. Столбики термометров в среднем повысились на пять градусов. Теперь погода в Хабаровске «радует» не 40-градусными морозами, а 29-35-градусными.
- В Хабаровске и его окрестностях температуры пока еще держатся в районе -30 градусов. Но днем воздух уже прогревается до -23 градусов. Постепенно мы приближаемся к норме, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
По прогнозу в Хабаровске на выходные, столбики термометров будут держаться в районе -30 градусов. Теплеть в городе и в крае начнет с 30 января. Температура поднимется немного выше, а 1 февраля возможен приход циклона.
Прогноз еще будет уточняться.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Мороз побил 101-летний рекорд: Хабаровск выстоял перед самой холодной ночью 25 января
Мороз 25 января в Хабаровске побил рекорд 101-летней давности (подробнее)