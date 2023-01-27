Погода в Хабаровском крае медленно, но верно подбирается к норме Фото: Валерий ШАХОВ

Погода в Хабаровском крае медленно, но верно подбирается к норме. Жители региона успешно пережили и крещенские морозы, и рекордные холода. После переломного 25 января температура воздуха хоть и начала повышаться, но все еще далека от более-менее комфортной.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 28-29 ЯНВАРЯ

Потепление в Хабаровске, да и во всем крае началось с 25 числа. Столбики термометров в среднем повысились на пять градусов. Теперь погода в Хабаровске «радует» не 40-градусными морозами, а 29-35-градусными.

- В Хабаровске и его окрестностях температуры пока еще держатся в районе -30 градусов. Но днем воздух уже прогревается до -23 градусов. Постепенно мы приближаемся к норме, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

По прогнозу в Хабаровске на выходные, столбики термометров будут держаться в районе -30 градусов. Теплеть в городе и в крае начнет с 30 января. Температура поднимется немного выше, а 1 февраля возможен приход циклона.

Прогноз еще будет уточняться.

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