Михаил Дегтярев: Вместе мы сохраним леса - достояние России и всего нашего народа!

Совещание Федерального агентства лесного хозяйства с дальневосточными субъектами Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Одним из первых направлений работы губернатора Михаила Дегтярева в Хабаровском крае стало наведение порядка в лесохозяйственном комплексе. К решению проблемы глава региона привлек внимание федерального центра, благодаря чему в край начали поступать дополнительные финансовые средства, а вопрос охраны лесов стал приводиться в порядок.

Результат этой работы оценили на федеральном уровне, поэтому край посещают первые лица отрасли, чтобы лично убедиться в эффективности выбранного курса региона. Почти каждый из таких визитов завершается принятием важных решений, затрагивающих стратегические интересы региона. Так, в Хабаровском крае состоялась рабочая встреча Михаила Дегтярева с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым, где главными на повестке стали вопросы сбережения и развития лесной сферы, а также ее грамотного и эффективного использования.

Новые мировые реалии требуют адаптации отраслей экономики к изменившимся условиям, поэтому лесная промышленность намерена работать на потребителя из стран АТР и внутри России.

Темой двухсторонней встречи стало развитие лесной отрасли Фото: Правительство Хабаровского края

- Как подчеркивает президент России, лес является одним из важнейших экономических преимуществ России, грамотное использование которого может и должно приносить государству устойчивый и солидный доход. Развитие лесной промышленности Хабаровского края, прежде всего, идет за счет увеличения внутреннего спроса, и будущее – за деревянным домостроением. Поэтому готовится к запуску проект «Дом дальневосточника», а также в разработке находится перспективная идея создания предприятия индустриального деревянного домостроения по передовым технологиям HBF/CLT, - рассказал Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, инвестиционный проект, предполагающий строительство домокомплектов, в основе которых будут панели из древесного массива, уже находится на завершающих стадиях проработки. Объем заготовки древесины под его реализацию будет ежегодно доходить до 500 тысяч кубометров.

Глава Рослесхоза выразил солидарность с позицией Михаила Дегтярева по этому вопросу, отметив, что для развития отрасли необходимо искать новые направления.

- В лесном хозяйстве Хабаровского края трудится достаточно много людей, работа в лесу сложная и все люди должны быть обеспечены достойными зарплатами. Поэтому необходимо подумать, как в условиях новой экономической ситуации поддержать лесной бизнес с точки зрения сбыта продукции, как внутри страны, так и за рубеж, - заявил Иван Советников.

В следующей части обсуждения стороны затронули готовность Хабаровского края к приближающемуся пожароопасному сезону, параллельно подведя итоги деятельности за прошлый год. Регион отметился высокими результатами по показателю активного тушения. Как заметил губернатор, этому также поспособствовали дополнительные финансовые вливания. Так, с прошлого года началось увеличение федеральных бюджетных ассигнований на сбережение лесов, на тушение и ликвидацию пожаров. В 2022 году это позволило увеличить подразделение десантников-парашютистов на 128 единиц. В этом году планируется использовать еще больше средств, чтобы оперативно справляться с возгораниями в труднодоступных отдаленных районах.

Губернатор Михаил Дегтярев и глава Рослесхоза Иван Советников Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- В ближайшее время мы приступаем к созданию двух новых авиационных баз с запасами горючего на севере региона, которые будут оснащены всей техникой и оборудованием. Здесь, помимо собственных средств, мы рассчитываем на поддержку федерального бюджета. Вместе мы сохраним леса - достояние России и всего нашего народа, - отметил Михаил Дегтярев.

Главной задачей на текущий год является масштабное сокращение зоны контроля, откуда планируется вывести около 11,5 миллионов гектаров. Глава Рослесхоза подтвердил, что эта работа потребует совместных усилий.

- Для увеличения зоны обслуживания, определенно, понадобится дополнительное финансирование. И Рослесхоз, и Минприроды России готовы изыскивать эти средства для обеспечения создания новых авиаотделений, расширения штата борцов с огнем, привлечения десантников-пожарных, и приобретения необходимой экипировки и оборудования, - заявил Иван Советников.

В завершении встречи глава региона и руководитель федерального ведомства обсудили темы лесовосстановления. По итогам 2021 года, Хабаровский край занял первое место в России по этому показателю. Одним из лидеров край оставался и в прошлом году, поэтому регион не планирует снижать темпы.

Далее обсуждение вопросов, затронутых в ходе двухсторонней встречи, перешло на всеобщее рассмотрение в рамках совещания Федерального агентства лесного хозяйства с дальневосточными субъектами, площадкой для которого также выступила столица Хабаровского края. Тема заседания – «Эффективность исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области лесных отношений: итоги 2022 года и задачи 2023 года.

В ходе совещания Михаил Дегтярев еще раз обозначил курс, по которому регион двигается в данной отрасли.

- Древесина – очень важный ресурс, и поддержка лесопромышленного комплекса особенно нужна в период санкционного давления. Тем не менее, предприятия края сохраняют трудовые коллективы и находят новые рынки сбыта, чем обеспечивают финансовую устойчивость отрасли. Россия должна стать передовой страной и в реализации климатической повестки. Наш регион – лидер ДФО в этом направлении и готов делиться опытом с соседями, - заявил губернатор.

Иван Советников в ходе совещания отметил в качестве одной из острейших проблем лесного комплекса оперативность тушения. По итогам прошлого года из 11 регионов Дальнего Востока пять не смогли достигнуть установленных цифр по оперативности, в то время, как Хабаровский край вошел в шестерку тех, кому удалось выполнить план. Кроме того, край, наряду с ЕАО, стал одним из двух субъектов, которые на 100 процентов справились с планом по санитарно-оздоровительным мероприятиям.