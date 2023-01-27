Всего лишь хотела переехать: пенсионерка доверилась фальшивому риелтору и потеряла миллион в Хабаровском крае

За полгода женщина перевела один миллион 200 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

64-летняя пенсионерка из Советской Гавани обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшей, в социальных сетях она познакомилась с мужчиной. Он рассказал, что работает риелтором, и предложил ей купить квартиру в центральной части России.

Шесть месяцев пенсионерка частями переводила денежные средства своему новому знакомому. Когда сумма перевалила за один миллион 200 тысяч рублей, а квартира так и не была подобрана, женщина попросила вернуть деньги назад. Получив отказ, она поняла, что ее обманули.

- Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Советско-Гаванскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Мошенничество». Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас правоохранители районного отдела полиции начали проводить комплекс розыскных мероприятий, которые направлены на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, люди часто становятся целью мошенников, независимо от возраста, пола и уровня образования. Чтобы обезопасить себя и своих близких, стоит помнить:

- При общении в социальных сетях не стоит слепо доверять всем, кто хочет установить с вами контакт;

- Нельзя пересылать конфиденциальную информацию, такую как банковские или паспортные данные;

- Не стоит открывать подозрительные сообщения, переходить по подозрительным ссылкам и скачивать неизвестные файлы.

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