Группа пропавших детей сутки не выходит на связь в Хабаровском крае

Всех четверых видели в селе в районе улицы Молодежной. Фото: ДПСО «Лига Спас»

28 января в селе Хурба Хабаровского края пропала сразу группа детей. Все четверо пропавших – мальчики: Александр Бестужев, Кирилл Соколов, Глеб и Михаил Бельды. Поисково-спасательные отряды уже забили тревогу и принялись к масштабным работам, потому как спустя сутки после пропажи нет никаких новостей.

Самому младшему из мальчиков - Саше - девять лет. Голубоглазый мальчик с темно-русыми короткими волосами был одет в черные штаны, черные ботинки, черную куртку и темно-серую вязаную шапку. Рост Саши Бестужева – 130 сантиметров.

13-летнего Кирилла Соколова в последний раз до исчезновения видели в темно-синей куртке, черных штанах, черных ботинках и темно-синей вязаной шапке. Рост Кирилла – 140 сантиметров, светлые волосы и голубые глаза.

Глеб Бельды ростом 160 сантиметров, в день пропажи был одет в черную шапку, черные штаны, черные ботинки и черную куртку. Глебу 14 лет, черные волосы и карие глаза.

Самый старший из ребят – 16-летний Михаил Бельды – как и Глеб, имеет рост 160 сантиметров. Глаза серые, волосы черные, но совсем короткие. На Мише была зеленая шапка, черные ботинки, черные штаны с белыми надписями и черная куртка с эмблемой «Nike».

В последний раз всех четверых видели в районе улицы Молодежной села Хурба. Сотрудники поисково-спасательного отряда «Лига Спас» просят всех, кто обладает какой-либо информацией местонахождении детей и тех, кто желает присоединиться к поискам, звонить по следующим номерам телефонов:

+7 914 192 41 97

+7 914 167 37 77.

Нынешние морозы – самое жестокое время бесследных исчезновений, поэтому медлить с имеющейся информацией не стоит. Важна любая деталь.