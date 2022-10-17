Убили и подожгли: стали известны подробности страшного пожара в ЕАО, где нашли мертвого человека

В выгоревшей и закоптившейся квартире был найден труп мужчины Фото: Прокуратура ЕАО

Появились подробности жуткого пожара в ЕАО, который случился 14 октября. Напомним, что в горящей квартире нашли мертвого мужчину. Дознаватели рассматривали версию поджога. Правоохранительные органы догадки подтвердили.

Пожар случился в седьмом часу вечера в поселке Бира. Горела квартира в панельной «двухэтажке» по Приозерной улице. Языки пламени, вырывающиеся из окон, заметили соседи и позвонили в МЧС. Но было слишком поздно.

Дознаватели рассматривали версию поджога Фото: Прокуратура ЕАО

Своими силами смогли эвакуироваться 43 жителя дома, девять из них - дети. После того, как распространение огня было остановлено, пожарные подобрались к очагу возгорания. В выгоревшей и закоптившейся квартире был найден труп мужчины.

Предположительно, это был хозяин жилплощади. На его теле обнаружены следы насильственной смерти. Правоохранительные органы завели уголовное дело об убийстве и установили подозреваемого. Вероятно, после того, как мужчина расправился с хозяином квартиры, устроил поджог и скрылся.

Пожар случился в седьмом часу вечера в поселке Бира Фото: Прокуратура ЕАО

- Подозреваемый в совершении преступления задержан и помещен в следственный изолятор. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственно-процессуальных действий, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.