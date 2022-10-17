«Чужие губы тебя ласкают»: тысячи фанатов подпевали легендарной группе в Хабаровске

"Крошка моя, я по тебе скучаю". Фото: Антон Мельничук

Поистине грандиозным оказался концерт группы «Руки вверх», прошедший в минувшее воскресенье в Хабаровске. Солиста Сергея Жукова встречали криками и аплодисментами. Вспомнить любимые песни, понастальгировать и пропеть во весь голос любимые строчки собрались тысячи фанатов в «Ерофее».

Тысячи хабаровчан хором подпевали Сергею Жукову. Фото: Антон Мельничук

О том, что это мероприятие станет очень массовым, стало понятно еще за час до концерта. Фанаты толпами прорывались в пропускные пункты арены, многие, изрядно замерзнув, начинали веселиться, петь и танцевать еще на улице. А уж что творилось затем на танцполе…

На танцполе не было свободных мест. Фото: Антон Мельничук

- Я часто хожу на концерты в Ерофей и в «Платинум Арену», но такого количества людей, как на Жукова, я еще не видела, - говорит «КП-Хабаровск» Елена, фанатка группы.

Группа открыла свой концерт воспоминаниями о том, как все начиналось. На больших экранах хабаровчане увидели еще совсем молодых исполнителей, черно-белые снимки особенно тронули сердца фанатов.

"Ну где же ручки, ну где же ваши ручки". Фото: Антон Мельничук

Сергей Жуков напомнил гостям, что в прошлый раз был в Хабаровске три года назад, но тогда, как и сейчас, зал был полный.

- Сейчас такая обстановка, что людям хочется немного отвлечься, забыть о хлопотах и проблемах, а концерт группы, под песни которой мы росли, влюблялись, взрослели – хороший способ разрядиться и отдохнуть, - делятся хабаровчане.

Фанаты знали все песни наизусть. Фото: Антон Мельничук

Абсолютно каждую песню хабаровчане, кажется, знали наизусть. Фанаты хором подпевали, кто-то растрогано плакал, а кто-то покрепче обнимал свою вторую половинку, и лишь взглядом передавал посыл песни, как посвящения одной единственной, как и много лет назад.

Пожалуй, самым фееричным моментом концерта стала песня «Чужие губы тебя ласкают». Вот здесь хабаровчане не жалели связок, тысячи и тысячи людей скандировали строчки из самой популярной песни. А чуть позже, уже почти в конце мероприятия, на танцпол с потолка полетели тысячи красных воздушных шаров.

С неба падали воздушные шарики. Фото: Антон Мельничук

- Мы в восторге. Это наша молодость, наши воспоминания, наша первая любовь, наши первые разбитые сердца. Круто, что сейчас можно прийти и послушать песни твоей жизни вживую и посмотреть на того, кто их исполняет, - говорит Евгения, хабаровчанка.

Концерт прошел, но оставил у людей потрясающие и теплые воспоминания. Многие фанаты теперь будут ждать следующего визита группы, а пока им остается только переслушивать любимые песни в записи.