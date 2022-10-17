Привлек лосось: ученые объяснили необычный заход косаток в Амур в Хабаровском крае

В пресноводные воды Амура зашли не менее трех косаток Фото: Скриншот с видео

Плещутся, выпускают фонтаны, сопровождают суда и удивляют местных жителей - семейство косаток зашло в реку Амур. Очевидцы в восторге от необычных гостей: «Когда еще такое увидишь!». В замешательстве были и специалисты.

В пресноводные воды Амура зашли не менее трех косаток - взрослая особь и двое детенышей. Семейство пришло из Охотского моря около пяти дней назад. Мама с малышами впервые показались в районе поселка Тыр, затем отметились у Тахты, Ивантеевки и Маго.

Такого явления не припомнят местные старожилы, и даже специалисты Роспотребнадзора были удивлены происходящим. Случай и правда нестандартный: косатки - морские обитатели и как они попали в пресные воды было не совсем понятно. Но у научного сообщества нашлись ответы.

- Встреча с косатками в устье Амура в данный период времени вполне нормальное явление. Это определяется, в первую очередь, наличием и доступностью их кормовых объектов. Основываясь на литературных и собственных данных «ТИНРО», заход косаток в устье Амура, скорее всего, связан с наличием в этих водах лосося (продолжением миграции осенней кеты к нерестилищам), на которого охотятся хищники, - сообщили в пресс-службе тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

За ситуацией с костаками следит Росприроднадзор. Ведомство ждет мнения ученых, чтобы понять, необходима ли семейству помощь.

- Обращаюсь к жителям Хабаровского края: пожалуйста, не приближайтесь к семье косаток, не пытайтесь им помочь самостоятельно! Это может обернуться травмами и для животных, и для людей, - призвала Светлана Радионова, глава Росприроднадзора.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Ученые не могут объяснить: семью косаток в Амуре несколько дней наблюдают в Хабаровском крае

Семья косаток впервые замечена в реке Амур в Хабаровском крае (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«С толкача пошла»: севшего на мель детеныша косатки отправили в море в Магадане

Несколько часов малыша поливали водой и толкали на глубину (подробнее)