Умирал, раненный осколками снарядов: сотрудник ОМОН выходил и увез с собой в Хабаровск собаку по кличке Рыжий

Счастливый пес обрел дом и семью Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

Человечность и сострадание. Такие качества проявил во время спецоперации на Украине сотрудник ОМОН из Хабаровска. Отправляясь в очередную командировку в зону военных действий, Александр Г. даже не подозревал, что не только спасет жизни, но и вернется обратно не один. Отважный росгвардеец приехал к семье в компании нового друга, пса по кличке Рыжий. Александр спас его от смерти, выходил и подарил новый дом.

Рыжий с хозяином Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

УМИРАЛ ОТ РАНЕНИЙ

История дружбы началась после того, как отряд «Амурский» высадился у одного из промышленных объектов. В районе дислокации было множество животных: бродячих и брошенных хозяевами. Переезжая в безопасную зону, не все смогли увезти с собой питомцев, поэтому они ходили вокруг лагеря. Сотрудники ОМОН подкармливали животных, когда варили каши, делились своим пайком. Тогда-то Александр и заметил раненого пса.

Рыжий пресс-служба Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

- Он выглядел хуже всех. У него были перебиты лапы, в груди торчал осколок. Рентген показал, что внутри также застряли мелкие фрагменты снарядов. Он постоянно лежал, кашлял и ничего не ел, - рассказал Александр о встрече с псом.

Собаку удалось спасти от смерти Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

Сначала собака не разрешала даже приближаться к себе. Животному дали кличку Рыжий из-за цвета его шерсти. Постепенно он все-таки привык к людям, и даже дал себе помочь. Бойцы вынули все осколки, продезинфицировали раны, накормили и напоили пса.

- Именно я его засунул в БТР к ребятам. Я не думал, что он будет конкретно со мной жить. Но видимо во мне он признал хозяина, потому что носил ему еду и сделал лежанку.

ХЭППИ-ЭНД

Когда военные дислоцировались в другое место, Рыжий поехал с ними. Теперь он ждал Александра и постепенно выздоравливал. Когда пес совсем окреп, мужчина понял, что не сможет оставить его там одного. Росгвардеец твердо решил: пес поедет с ним в Хабаровск.

Пса доставили в Хабаровск Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

- Александр любит собак. У него дома уже живет той-терьер. Жена и дочь не были против нового питомца, и быстро привязались к нему, - рассказал «КП» - Хабаровск» коллега Александра.

Рыжий ждал возвращения Александра Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

Служба мужчины не заканчивается, скоро он снова отправится в командировку. А дома его будут верно ждать семья и ее новый член - Рыжий, благодарный и преданный хозяину. Как признаются близкие, пес очень скучает и сильно скулит, когда главы семейства нет в городе, но поехать вместе со спасителем на спецоперацию нельзя, ведь кто-то же должен оставаться дома «за старшего».

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