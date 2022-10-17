Бабье лето еще не исчерпало свои ресурсы Фото: Амир Закиров

Бабье лето еще не исчерпало свои ресурсы, поэтому жуткие холода отодвинули наступление. Прогноз на неделю в Хабаровском крае благоприятный. За исключением разве что понедельника (17 октября).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 17-21 ОКТЯБРЯ

В первый день погода в регионе резко испортилась. Например, в Хабаровске пошел снег с дождем. Осадки обещают быть недолгими. Остальная неделя пройдет без существенных погодных капризов. Возможно повторение «хабаровского сценария» 18 октября в некоторых районах региона.

- На большей части региона ночные температуры будут в пределах +2-3 градуса, на севере опустятся до 0-5, в горах - в пределах -13 градусов. Днем в первой половине недели воздух прогреется от +5 до +12 градусов. На севере края ожидается +2+7 градусов. Во второй половине «семидневки» столбики термометров покажут +10+15 градусов. На севере потеплеет до +5+10 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометцентра.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

Погода в Хабаровске существенных осадков не сулит. Ветер западный-юго-западный 7-12 метров в секунду. Ближе к концу недели (ориентировочно 20 октября) усилится до 15-20 метров в секунду.

Ночные температуры будут в пределах +1-2 градуса, днем воздух прогреется до +7+9 градусов. 20 октября днем столбики термометров будут показывать около +11+12 градусов. Подобная погода в Хабаровске и в крае норма для середины октября.