Миллиард на нацпроекты и 600 миллионов на аварийное жилье: Хабаровский край получил новые дотации

Губернатор подчеркнул, что все обязательства по вводу объектов должны выполняться в срок Фото: Правительство Хабаровского края

Санкции никуда не исчезли, а значит, Хабаровский край все еще нуждается в заседаниях оперативного штаба по устойчивости экономики региона. На этот раз заседание под председательством губернатор Михаила Дегтярева было посвящено продолжающемуся капитальному строительству приоритетных объектов, ввод в эксплуатацию которых планируется уже в 2022 году.

Глава региона отметил, что, в общей сложности, затраты на капитальное строительство на этот год составляют около 23 миллиардов рублей, а среди источников значатся как краевые ведомства – министерства ЖКХ, строительства и транспорта, так и внебюджетные источники - Фонд развития территорий, а также концессии по школам и тепломагистрали ТМ-35.

- Свыше 50 объектов находятся под стройкой с федеральным финансированием в общем объеме 12,3 миллиардов рублей. В текущей экономической ситуации работа профильного блока перестроена и усилены ее отдельные направления. И это дает свои положительные результаты, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Глава региона продолжает подтверждать свою репутацию лоббиста интересов региона, умеющего привлекать федеральные ресурсы на уровне любых своих контактов. Так, край получил дополнительно еще более миллиарда рублей на достройку объектов капительного строительства по всему краю. Выделенные средства пойдут на строительство крытого футбольного манежа, стадиона «Авангард», новый инфекционный корпус детской больницы, поликлинику в микрорайоне «Прибрежный» в Хабаровске и пристройку к школе в Вяземском. Министр строительства Хабаровского края Олег Сутурин заверил, что практически все объекты уже включены в соответствующие контракты.

Что касается вводных объектов, то на очереди - амбулатория в Виноградовке и детский сад в Матвеевке Хабаровского района, Центр культурного развития в Николаевске-на-Амуре, первый этап набережной Комсомольска-на-Амуре и другие. Губернатор заверил, что процесс находится на его личном контроле и на контроле федерального правительства, поэтому никто не подведет.

- Надо вводить. Раз пообещали, нужно сделать! Это наши обязательства по нацпроектам и Долгосрочному плану развития Комсомольска-на-Амуре.

До конца года в крае планируется сдача еще 33 объектов капитального строительства. На сегодняшний день уже осуществлен ввод в эксплуатацию третьего этапа Регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре, школ в Нанайском и Хабаровском районах и других социально значимых объектов. Сегодня власти предпринимают все усилия для того, чтобы край навсегда забыл про долгострои и объекты-призраки.

Кроме того, привлечение средств федерального центра способствует не только строительству новых объектов, но и сносу старых. Так, согласно распоряжению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, регионы России получат еще 24 миллиарда рублей для расселения аварийного жилого фонда. Хабаровский край не просто не остался в стороне от этой инициативы, но и получил больше всех среди регионов Дальнего Востока – 600 миллионов рублей, что еще раз говорит о пристальном внимании краю и больших планах по его развитию.