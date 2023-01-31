В распределении квоты на рыбодобычу в прибрежных водах должны участвовать регионы

Ольга Булкова, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, председатель общественного Совета при комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края в Совете Федерации

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова считает, что только при обеспеченности ресурсами рыбопромышленные предприятия смогут эффективно работать и решать социально-экономические задачи по развитию и сохранению прибрежных северных территорий, не допуская сокращения рабочих мест и увеличения оттока населения с приграничных территорий.

Экономическую основу любого предприятия, его деятельности составляет наличие ресурса. Для береговых рыбохозяйственных предприятий это квоты и рыболовные участки.

Пора уже признать, что предусмотренная для «поощрения» прибрежного рыболовства преференция в виде повышающего коэффициента 1,2 при выделении квоты фактически не работает. Большинство береговых предприятий при выборе вида рыболовства отдает предпочтение промышленному рыболовству как не связанному с дополнительными требованиями и, соответственно, рисками (например, принудительного прекращения права на добычу).

Рыбохозяйственный комплекс Хабаровского края в части добычи и переработки водных биоресурсов береговыми предприятиями края включает в себя добычу «ОДУемых» видов водных биоресурсов (в основном сельдь тихоокеанская, камбала дальневосточная) и «неОДУемых» (в основном тихоокеанский лосось и голец). И если распределение тихоокеанских лососей осуществляется регионом самостоятельно, то повлиять на наделение предприятий «ОДУемыми» объектами край не может.

Наиболее яркий пример - сельдь тихоокеанская. Она добывается на северо-охотоморском побережье края с берега в прибрежных водах, в период ее нереста. Перерабатывается в основном на берегу. В советское время промысел сельди регулировался отдельно в зависимости от того, нерестовая это сельдь или нагульная. Уже длительное время этого нет, промысловый объект один - сельдь тихоокеанская, независимо от того, нерестовая это сельдь или сельдь, добываемая в открытом море судами.

Для развития береговых предприятий необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, а это, в первую очередь, предоставление ресурсов для промысла, в том числе квот на добычу водных биоресурсов, и гарантии того, что эти ресурсы не изымут. Водные биоресурсы, вылавливаемые в прибрежных водах, должны перерабатываться на берегу и распределяться предприятиям, имеющим береговые перерабатывающие мощности.

Сейчас с инициативой формирования «региональных квот» для поддержки прибрежного рыболовства выступила Магаданская областная дума, предложившая предоставить субъектам РФ право распределения части квот на добычу водных биоресурсов, добываемых в прилегающих прибрежных водах, в объеме от 1 до 5% общего допустимого улова.

Мы это предложение полностью поддерживаем. Субъект РФ сможет правильно распределить «региональную квоту» с учетом промысловой специфики, возможностей каждого берегового предприятия и вносимого им вклада в развитие региона.