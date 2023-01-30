Михаил Дегтярев подключил депутатов к совместному решению проблем Хабаровского края

Хабаровский край стал площадкой, принявшей первый обучающий форум. Фото: https://khv.ldpr.ru

Эффективное отстаивание интересов Хабаровского края на федеральном уровне возможно благодаря синхронизации ресурсов не только исполнительной власти, но и законодателей. Помимо депутатов и сенаторов, представляющих регион в Федеральном Собрании, губернатор Михаил Дегтярев, как опытный политик, привлек к этой работе всех парламентариев, представляющих ЛДПР.

Так, глава региона принял в Хабаровском крае членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, которые приехали для участия в форуме Высшей партийной школы ЛДПР Дальневосточного федерального округа. В ходе рабочей встречи с высокопоставленными лицами, стороны обсудили перспективы деятельности партии ЛДПР на территории Дальнего Востока и всей страны.

Как подчеркнул Михаил Дегтярев, Хабаровский край – идеальная площадка для поведения первого обучающего форума, так как в регионе строго следуют курсу, который был намечен еще Владимиром Жириновским.

- Все мы – продолжатели дела нашего учителя. Как сказал в свое время Владимир Вольфович: «ЛДПР не угадывает, не гадает - она знает». Поэтому точно знаю, что наше взаимодействие – на уровне Совета Федерации, Государственной Думы и руководства края – обязательно окажется продуктивным для нашего региона и всей страны, - заявил губернатор.

На заседании глава региона озвучил ключевые для Хабаровского края проблемы с целью добиться содействия однопартийцев на федеральном уровне. Губернатор заострил внимание на вопросе размещения заказов по производству морских судов на краевых предприятиях, а также затронул тему предоставления субсидий для снижения себестоимости продукции.

Здесь свою готовность к взаимодействию выразили первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов, который также занимается выявлением новых точек для дальнейшего промышленно-экономического роста территорий Дальнего Востока, и Иван Сухарев – первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Приоритетом для работы краевого правительства, однако, остается социальная политика, и гости города. Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов за время пребывания в Хабаровске успел посетить один из центров занятости населения, где пообщался со специалистами и их стремление помогать всем обратившимся гражданам.

Уровень подготовки первого обучающего форума был высоко оценен его участниками, за что Михаил Дегтярев удостоился благодарности от всего аппарата партии и членов ЛДПР. Кроме того, сенатор Российской Федерации Елена Афанасьева выступила с предложением о подготовке в действующей Школе губернатора настоящих кандидатов от ЛДПР.