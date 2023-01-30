Рекордные холода - теперь лишь неприятное воспоминание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Хабаровске, да и во всем крае взяла курс на потепление. Регион ушел от сильных холодов, и даже 30-градусные морозы постепенно сходят на нет. Впереди - резкое потепление, но расслабляться рано.

Крещенские морозы в Хабаровском крае в 2023 году выдались суровыми: местами температуры падали до -56 градусов. Но регион смог выдержать испытание, хоть и не без локальных проблем в виде аварий на объектах коммунальной инфраструктуры и похолоданий в школах и автобусах. Рекордные холода - теперь лишь неприятное воспоминание.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

Прогноз в Хабаровске и во всем крае говорит о том, что нас ждет погода без осадков, циклонов и леденящего ветра. Температуры воздуха будут приятно расти по всей территории региона. Например, погода в Хабаровске придет в норму, а столбики термометров покажут -22 -24 ночью и -13 -15 днем.

- В отдельные дни еще будут затоки холода с понижением температур. Опуститься до -30 градусов вполне реально. Но на этой неделе будет передышка, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прогноз в Хабаровске еще будет уточняться.

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