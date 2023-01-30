Что же будет дальше: здание ночного клуба «Великано» было продано хабаровскому бизнесмену

Вход в бывший клуб «Великано» Фото: Кирилл ПИРОГОВ

Здание на Запарина, 67А, в котором когда-то располагался известный в Хабаровске ночной клуб «Великано», было продано на аукционе от федерального оператора. Помещение ушло с молотка только с шестой попытки, когда первоначальная цена обрушилась на десятки миллионов рублей.

Успешные торги стартовали с отметки 18,3 миллиона рублей с шагом аукциона в 183 тысячи рублей и задатком для участия в размере 3,6 миллиона рублей. Заявку подали сразу пять человек: кто-то как частное лицо, кто-то как индивидуальный предприниматель, а также одна строительная компания из Хабаровска.

Сама процедура торгов завершилась еще до Нового года. Победителем за право заключить договор купли-продажи вышел Андрей Матвеев. Мужчина является учредителем строительной компании «ДВ Констракшн» и руководителем ООО «Сокольники», которая также занимается возведением жилых и нежилых объектов.

Внешнее состояние здания не вселяет оптимизма Фото: Кирилл ПИРОГОВ

- На основании журнала хода торгов победителем аукциона признан участник Андрей Валерьевич Матвеев, предложивший наибольшую цену имущества в размере 29 280 000 рублей, - говорится в протоколе аукциона (есть в распоряжении редакции - прим. ред.).

Организатор торгов в своей презентации для участников оценил физическое состояние здания 1974 года постройки как удовлетворительное и сделал ряд рекомендаций по наиболее эффективному использованию объекта. Так, по мнению федерального оператора, предлагается разместить внутри офисы, торговые помещения, спортивные и танцевальные секции и салон красоты.

Что же будет на месте популярного ночного заведения - доподлинно неизвестно. Сейчас внешнее состояние дома в центре не вселяет оптимизма. По следам видно, что не так давно помещение посещали. Строительный мусор возле крыльца был вывезен.

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