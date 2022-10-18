Задыхался угарным газом: мужчину без сознания вывели из пылающего общежития в Магадане

В тушении задействовали девять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане восемь человек спасли из огня. Пожар произошел в здании коридорного типа по улице Речная. На втором этаже загорелась одна из квартир. Это случилось днем 17 октября.

Всех удалось эвакуировать Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Пламя быстро распространялось по помещению, поэтому на место прибыли сотрудники МЧС сразу из нескольких частей. 41 пожарный самоотверженно боролся за жизни находящихся внутри людей.

- В ходе разведки удалось спасти и вывести наружу восемь человек. В горящей квартире находился 34-летний мужчина. Когда его нашли, он уже был без сознания, отравился угарным газом, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Дарышева, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Магаданской области.

Спасенные люди Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

К счастью, пострадавшему быстро оказали помощь и увезли в Магаданскую областную больницу. Сейчас он проходит лечение. Больше никто при пожаре не пострадал. Возгорание удалось ликвидировать до того, как пламя проникло в другие квартиры. Сгорели диван, окно и личные вещи владельца жилья.

- Буквально через несколько часов такой же пожар произошел в здании бывшего общежития на Якутской. Только там загорелось нежилое помещение.

Пострадавшему больше ничего не угрожает Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

На данный момент точные причины пожара в обоих зданиях неизвестны. Предполагается, что виной происшествием могли стать нарушение пожарной безопасности, например, курение внутри здание или неисправная техника. Также не исключают поджог. На месте работают сотрудники МЧС, которые проводят экспертизы. Они покажут, почему произошли сразу два похожих пожара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сердце рвется от боли: страшный пожар унес жизни четырех детей в Хабаровском крае

Четверо несовершеннолетних детей погибли в пожаре в Хабаровском крае (подробнее)