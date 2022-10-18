Рогатый суфлер: молодой лось показал, как умеет разговаривать

Специалисты отметили, что подобные кадры, да еще и с озвучкой, являются большой редкостью Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Помните, как обычно актеры дубляжа озвучивают своих персонажей, когда те должны набором звуков показать свое недоумение или легкое недовольство? после опубликованного центром «Амурский тигр» роликом, закрадывается сомнение, что делают это вовсе не люди, а болтливый молодой лось.

Животное попало в объектив фотоловушки и показало, как оно умеет «разговаривать». Произошло это в Еврейской автономной области. Судя по рогам (коротким отросткам), это шильник, то есть полуторагодовалый самец.

— У лосей полутора лет рога растут по одному отростку и расположены они таким образом, что зверь потенциально опасен для своих сородичей во время гона. Такими рогами, острыми, словно шило, лось может буквально проткнуть соперника, — рассказали в центре.

Специалисты отметили, что подобные кадры, да еще и с озвучкой, являются большой редкостью. Обычно эти животные не очень любят попадать в объективы камер.

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